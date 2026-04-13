Marco Giallini torna sul set di Rocco Schiavone dopo l’incidente: ripartono le riprese della settima stagione

Marco Giallini tornerà a vestire i panni di Rocco Schiavone. Ad Aosta, a distanza di un mese dall’incidente e dall’operazione che ha costretto l’attore a un riposo forzato, stanno per ripartire le riprese della nota fiction di Rai2, arrivata alla sua settima stagione.

Marco Giallini tornerà sul set di Rocco Schiavone. A distanza di un mese dall'incidente che lo ha costretto a un riposo forzato, oltre che lunghe settimane di riabilitazione, ad Aosta si ritorna a girare. La data prevista è quella del 16 aprile, quando l'attore romano tornerà a vestire i panni del noto ispettore tv, nella settima stagione della fiction la cui trama è tratta dal romanzo ELP di Antonio Manzini.

Quando riprenderanno le riprese di Rocco Schiavone 7

Stando a quanto riporta La Stampa, la produzione della fiction sta effettuando i casting per scegliere le comparse e le riprese dovrebbero partire giovedì 16 aprile. Marco Giallini, con molta probabilità, rientrerà a pochi giorni dal primo ciak, affinché la riabilitazione dopo l'incidente sia completa e non ci siano complicazioni. L'attesa, quindi, è finita e i fan della serie possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che tutto riprenderà, magari con una sferzata alla tabella di marcia, provando a recuperare ove possibile il tempo perduto. Ad affiancare l'attore ci saranno gli amici e compagni di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino che, sin dall'incidente, sono stati sempre al suo fianco.

L'incidente e l'operazione a Marco Giallini

Il chirurgo ortopedico Manuel Mancini aveva ipotizzato che ci volessero circa quaranta giorni per una ripresa ottimale dopo l'operazione e, in effetti, le tempistiche sono state rispettate. Giallini ha subito un'operazione al femore a seguito di una caduta. Il giorno dell'incidente l'attore è stato spinto da un cane di grossa taglia che l'amico con cui aveva appuntamento nel centro di Aosta, teneva al guinzaglio. L'animale, disturbato da un rumore che l'amico di Giallini non ha saputo ben definire, si è agitato e alzandosi su due zampe è poi finito contro l'attore. Giallini, quindi, è caduto su sanpietrino, il cui vertice era rivolto verso l'alto ed è stata la sfortunata caduta a fratturargli il collo del femore.