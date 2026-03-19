Il medico di Marco Giallini dopo l’operazione: “L’ho rimesso in piedi, dovrà fare fisioterapia prima di camminare”

Marco Giallini è ormai il paziente d'oro dell'Ospedale Parini di Aosta, dove è stato operato dal primario di ortopedia, Manuel Mancini, dopo una caduta che gli ha procurato la rottura del femore. All'attore è stata messa una protesi in ceramica e titanio che gli consentirà di camminare senza problemi, dopo il periodo di riabilitazione previsto. Intanto, l'amato Rocco Schiavone, già ha iniziato a muovere qualche passo nei corridoi del reparto, alternando girello e stampelle.

Le condizioni di salute di Marco Giallini

Con le stampelle, l'attore romano dovrà fare amicizia e portarle con sé almeno per un po', come racconta il chirurgo Manuel Mancini a La Stampa: "Si è procurato una frattura scomposta, abbiamo dovuto intervenire con una protesi", per poi aggiungere: "Tornerà alla normalità in un mese, quaranta giorni. Gli avevo prospettato di andare a Roma, ma lui ha voluto farsi operare qui". Insomma, ad Aosta il vicequestore Rocco Schiavone si trova più che bene, d'altra parte è l'ambientazione del set della settima stagione dell'amatissima fiction di Rai2, dove saranno raccontate in quattro episodi, le vicende del romanzo ELP. Non è chiaro se, per velocizzare i tempi di ripresa, non si prospetti anche la possibilità di introdurre qualche espediente narrativo che possa giustificare un andamento un po' claudicante del protagonista.

Cosa è successo a Marco Giallini: la caduta dopo la spinta del cane

L'attore romano si è fratturato il femore cadendo a seguito di una spinta. Il colpevole? Il cane di grossa taglia di un amico di Aosta. I due dovevano incontrarsi per colazione al bar Centro, nella piazza principale, ma qualcosa è andato storto, come racconta l'amico: "Il cane è stato disturbato da un qualcosa che non so dire, ha fatto uno scatto improvviso, l’ho tenuto e lui si è impennato finendo contro Marco". Giallini è caduto finendo su un sanpietrino scostato dalla sua collocazione, ed è finito con la coscia sullo spigolo, fratturandogli il collo del femore: