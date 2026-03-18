Come sta Marco Giallini ricoverato in ospedale dopo l’operazione al femore: “Non ci voleva proprio”

Marco Giallini ieri è stato operato al femore dopo l'incidente di cui è stato vittima vicino all'alloggio in cui soggiorna ad Aosta, dove sta registrando la settima stagione di Rocco Schiavone. L'attore, stando al racconto social di Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, suoi amici e colleghi che ieri sono gli hanno fatto visita per un saluto in ospedale, ha perso l'equilibrio ed è caduto dopo che un cane gli è saltato addosso. "È caduto nel punto sbagliato, si è rotto la testa del femore", hanno raccontato i due artisti sottolineando però che l'operazione "è andata bene" e che "presto lo rivedremo in giro". Le riprese della serie televisiva che lo vede protagonista sono state interrotte per dare tempo all'attore di riprendersi dall'infortunio. L'ANSA riporta il bollettino dell'Usl della Valle d'Aosta che fa sapere come sta oggi Marco Giallini: "Condizioni stabili, senza complicanze". I tempi di recupero, però, mettono in difficoltà la produzione della serie in onda su Rai2.

Marco Giallini "stabile" dopo l'operazione: le parole all'arrivo in ospedale

Ricoverato all'Ospedale regionale di Aosta, l'attore ha riportato un "trauma significativo al femore" che lo ha costretto all'operazione. "Non ci voleva proprio" ha dichiarato al suo arrivo in ospedale ieri, martedì 17 marzo 2026, fa sapere RaiNews.it. L'intervento chirurgico, eseguito dal direttore del reparto di ortopedia Manuel Mancini insieme agli ortopedici Renato Matteotti e Andrea Masotti, "è stato eseguito con successo nelle ore successive al ricovero". Ora il decorso post-operatorio "è regolare e sotto attento monitoraggio", si legge. Le condizioni generali dell'attore "sono buone e stabili, senza complicanze rilevate al momento". Stando a quanto emerge, Marco Giallini dopo l'intervento ha subito iniziato "una mobilitazione assistita", e nei prossimi giorni saranno valutati i progressi, e potrà iniziare con la fisioterapia. "È previsto un percorso riabilitativo graduale per favorire il completo recupero", ha dichiarato il direttore del reparto di ortopedia.

Cosa succede ora alle riprese di Rocco Schiavone 7

È difficile fare previsioni sui tempi di recupero di Marco Giallini: RaiNews.it fa sapere che dopo l'intervento chirurgico, tra rieducazione e fisioterapia, con tutte le cautele del caso, potrebbero volerci almeno tre o quattro mesi prima che l'attore si rimetta in piedi. Quanto accaduto rallenta, di conseguenza, le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, iniziate a inizio mese e originariamente previste per almeno 60 giorni. Attualmente sono state interrotte e la produzione sta valutando come procedere nonostante l'assenza, per ovvi motivi, del protagonista: la settima stagione era stata pensata anche come una celebrazione dei 10 anni dal debutto della serie, in onda su Rai2 dal 2016.