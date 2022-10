Imprevisto per Katy Perry allo show di Las Vegas, una palpebra non si apre più: il video Tik Tok Durante il suo show a Las Vegas, Katy Perry si è bloccata perché non riusciva più ad aprire la palpebra destra. Per farlo si è aiutata con la mano. Il momento è stato subito condiviso sui social, dove ha raggiunto milioni di visualizzazioni. La teoria più probabile è che il piccolo “incidente” sia stato causato dalle ciglia finte.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo incidente per Katy Perry durante l'esibizione a Las Vegas di lunedì 24 ottobre. Nel bel mezzo dello spettacolo la star si è fermata perché non riusciva più ad aprire la palpebra destra. Per risolvere la situazione si è dovuta aiutare con la mano. Il momento è stato subito condiviso sui social, dove è diventato virale raggiungendo milioni di visualizzazioni.

Cosa è successo a Katy Perry durante l'esibizione a Las Vegas

Durante la sua esibizione a Las Vegas, Katy Perry si è bloccata per un momento sul palco. A farla fermare un problema con l'occhio destro: non riusciva più ad aprire la palpebra. Un piccolo imprevisto che si è risolto in breve tempo "manualmente", con la stessa star che ha premuto sulla tempia destra e si è toccata il viso per riportare il tutto alla normalità. Il video del momento è stato condiviso sui social da alcuni fan presenti allo show ed in breve è diventato virale, specie su Tik Tok, dove ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni.

Le possibili spiegazioni degli utenti

Sono diverse le "teorie" dei fan su quanto successo a Katy Perry durante l'esibizione a Las Vegas di lunedì. In molti hanno scherzato sul gesto fatto dalla star per riaprire la palpebra destra rimasta bloccata, vale a dire quello di toccarsi la tempia. "Il robot ha avuto un problema tecnico", "Guasto meccanico", "Clone fallito", sono stati alcuni degli ironici commenti degli utenti sui social, che hanno paragonato la cantante a un robot per via del movimento quasi meccanico con la mano. La teoria più plausibile e razionale su quanto accaduto sembra essere quella di un problema con le ciglia finte che, per via della colla, si sarebbero attaccate alla palpebra inferiore chiudendo così l'occhio. Nulla di preoccupante quindi, ma piuttosto un problema legato al make up.