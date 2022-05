Ilona Staller confessa: “Sono stata una spia in Ungheria, smisi perché capii di essere in pericolo” Ilona Staller si è raccontata al programma radiofonico “Un giorno da pecora”, ripercorrendo il breve periodo in cui fu una spia in Ungheria.

A cura di Andrea Parrella

Prima di essere Cicciolina, Ilona Staller è stata coccinella, una spia per l'Ungheria. Staller, che aveva già raccontato questo dettaglio della sua vita in passato, è tornata sul tema nel corso di un'intervista rilasciata al programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani (che sostituisce temporaneamente Geppi Cucciari). L'ormai ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha raccontato come, prima di arrivare in Italia e iniziare la carriera di diva dell'hard, fosse stata una spia per l’Ungheria, il paese dove è nata.

“Non era divertente, era un pochettino pericoloso, per fortuna è finita lì. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’Estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria. Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera”.

Queste le parole di Staller, che non è entrata troppo nei dettagli spiegando però come fosse stata la direttrice dell’hotel in cui lavorava a proporle una "missione speciale" commissionata da "distinti signori": "Mi chiamò nel suo ufficio – ha spiegato Staller – e mi disse se volevo guadagnare di più. Non dovevo fare altro che sapere dai clienti cosa erano venuti a fare in Ungheria (…) Andavo a cena con loro, si chiacchierava, mi corteggiavano…“.

"Ero bellissima, facevo la modella”, ha raccontato Staller, spiegando che poi le difficoltà di questo lavoro sotto copertura sono arrivate successivamente, quando ha capito i rischi che correva: “Una volta mi stavano seguendo, ero uscita da una macchina. Era facile capire che mi volevano investire. Da quel momento ho capito che con quel mestiere avrei dovuto smettere”.

Nelle ultime settimane Ilona Staller è stata al centro del dibattito televisivo per la sua esperienza all'Isola dei Famosi, dove nelle fasi iniziali è stato un personaggio determinante a definire alcune dinamiche. Poi l'eliminazione.