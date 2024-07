Il direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca ha presentato un esposto all’ordine dei giornalisti contro il Cdr

video suggerito

Si fa teso il clima a RaiNews24. L’Ordine dei giornalisti del Lazio ha confermato l’esposto presentato dal direttore della testata Paolo Petrecca contro il Cdr in seguito alla nota di indignazione pubblicata dal Comitato di redazione di RaiNews24 all’indomani delle polemiche sollevate dalla decisione di non aprire l’edizione del tg delle 22 del 7 luglio con i risultati delle elezioni legislative in Francia. Una scelta la cui responsabilità Petrecca aveva attribuito alla vicedirettrice Ida Baldi (parlando di scelta legittima del vicedirettore di turno) e che aveva spinto quest’ultima a rimettere il suo mandato.

La nota dell’Odg del Lazio

A confermare l’esposto presentato da Petrecca contro il Cdr di RaiNews24 è stata una nota pubblicata sul sito dell’Odg del Lazio: “Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio esprime solidarietà al Comitato di redazione di Rainews 24 in seguito all’esposto del direttore della testata, che sarà esaminato dal Collegio di Disciplina. Il Consiglio ritiene altresì che il Cdr di Rainews 24, come tutte le altre rappresentanze sindacali aziendali, abbia il diritto/dovere di criticare la direzione nell’ambito di una normale dialettica interna. Il Consiglio esprime preoccupazione per le tensioni tra colleghi e auspica una soluzione interna all’azienda, in un contesto che prevede naturali e fisiologiche divergenze di vedute”.

Vittorio di Trapani, presidente FNSI: “Inquietante imbavagliare il dissenso sindacale”

Si è detto preoccupato per la deriva presa dalla situazione e per il clima interno a RaiNews24 Vittorio Di Trapani, giornalista Rai e presidente di FNSI: “Ora c'è la conferma: il direttore di RaiNews24 ha presentato un esposto all'Ordine dei Giornalisti contro il CdR. Trovo inquietante che si tenti di imbavagliare il dissenso sindacale e il diritto di critica a colpi di esposti. Colpirne 5 per educarne 200”.