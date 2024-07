Polemica su RaiNews 24 per copertura elezioni in Francia, la vicedirettrice Ida Baldi rimette il mandato

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

In seguito alle polemiche che hanno investito RaiNews24 per la copertura destinata alle elezioni legislative in Francia – con la vittoria a sorpresa del Nuovo Fronte Popolare e la sconfitta del Rassemblement National guidato da Marine Le Pen – la vicedirettrice Ida Baldi ha rimesso il mandato nelle mani del direttore della testata, Paolo Petrecca. Era Baldi a essere di turno nella serata di ieri quando, per l’edizione del Tg delle 22, si è consumata la decisione di RaiNews24 di non aprire con il risultato delle elezioni in Francia. Una scelta che ha provocato forti polemiche e il durissimo intervento del sindacato Usigrai.

Ida Baldi rimette mandato già scaduto

Il mandato rimesso dalla vicedirettrice di RaiNews24 era tuttavia già scaduto. L’incarico era in prorogatio dal 27 giugno, così come per altri due vicedirettori della testata giornalistica. Il direttore della testata Petrecca aveva precisato in mattinata che era stata di Baldi la responsabilità di definire la scaletta del tg. “Per quanto riguarda l'apertura del tg delle 22 sul Festival delle Città Identitarie è stata una libera scelta del vicedirettore di turno. I festival sono una delle principali fonti di notizie con cui Rainews24 e Rainews.it fanno partnership continue. E l'informazione nelle all news non segue regole fisse di impaginazione come nei tg generalisti”, aveva precisato il direttore di RaiNews24, spiegando la scelta di aprire il tg con il festival Città Identitarie, ideato da Edoardo Sylos Labini, diversamente da Mediaset e La7 che hanno garantito una copertura puntuale sulle elezioni legislative in Francia.

Elly Schlein: “Rai non è servizio pubblico se fatta così”

“La Rai così non è più servizio pubblico se fatta così”, ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein durante un intervento a “In Onda” su La7, “l dubbio è legittimo. Se avesse vinto Le Pen, avremmo visto Rainews che non copriva il risultato francese? Noi diciamo TeleMeloni perché c'è una occupazione della Rai. E chi dovrebbe dimettersi non è la vicedirettrice di RaiNews ma è il direttore Petrecca”.