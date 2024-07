video suggerito

“Sangiuliano non vuole domande inappropriate”, le parole di Petrecca ai giornalisti di RaiNews24 Ancora bufera sul direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca che, a pochi giorni di distanza dal caso della mancata copertura delle elezioni francesi, finisce al centro di questa indiscrezione secondo cui avrebbe chiesto alla sua redazione di edulcorare le domande al ministro della Cultura su richiesta di quest’ultimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il nome di Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, continua a far discutere e a pochi giorni dalla vicenda del mancato approfondimento sulle elezioni in Francia e il suo conseguente esposto contro il Cdr, che hanno alimentato grosse polemiche politiche, emerge un altro dettaglio delle ultime ore che rischia di complicare la sua posizione. Nel corso di una riunione di redazione, l'esponente di Fratelli d'Italia e direttore della testata avrebbe invitato la redazione ad un atteggiamento più morbido nei confronti del ministro della Cultura. Queste le sue presunte parole, stando a quanto ha riportato Repubblica nelle scorse ore:

Mi ha telefonato Sangiuliano, si è lamentato dei cronisti della Tgr che lavorano per noi, gli fanno domande inappropriate, dobbiamo dire loro di cambiare registro.

Parole che hanno portato immediatamente a reazioni politiche, come la capogruppo del Partito Democratico nella commissione cultura della camera, Irene Manzi: "Le dichiarazioni del direttore Petrecca sono estremamente gravi e confermano l'uso personale e propagandistico delle reti pubbliche da parte dei ministri del governo Meloni che chiedono trattamenti speciali, domande edulcorate e servizi su misura. È molto preoccupante che il ministro della cultura sia protagonista di questo continuo attacco alla libertà di stampa, pilastro fondamentale della democrazia e della cultura del nostro Paese. Chiediamo alla Rai di fare luce sul caso". Le fa eco Sandro Ruotolo, responsabile informazione Elly Schlein: "Il ministro Gennaro Sangiuliano è stato giornalista ma si è dimenticato, o forse non ha mai imparato, quali sono le regole del nostro mestiere. Forse pensa ancora di fare il direttore burbero e austero, ma ora è un uomo delle istituzioni di un Paese democratico e non può decidere cosa gli si può chiedere e cosa no".

Il rapporto tra Petrecca e la redazione è inesorabilmente compromesso dai fatti degli ultimi mesi, varie circostanze nelle quale il direttore avrebbe imposto forzature condannate a più riprese, ultima delle quali proprio quella legata all'esposto all'Ordine dei Giornalisti del direttore contro il Cdr, a seguito della vicenda legata al mancato approfondimento sulle elezioni parlamentari francesi. A tal proposito la maggioranza delle giornaliste e giornalisti di RaiNews24 ha firmato e inviato a tutta la redazione una lettera di sostegno e solidarietà al cdr:

“Il direttore Petrecca ha dato seguito al proposito annunciato e ha presentato un esposto all’Ordine dei Giornalisti contro il cdr – scrive la redazione di RaiNews24 inserendo in calce le oltre 130 firme fino ad ora raccolte – Non era mai successa una cosa simile. Esprimiamo alla rappresentanza sindacale del Comitato di Redazione la nostra solidarietà e sostegno. Il cdr rappresenta i redattori della testata, criticare l’operato del direttore rientra nei suoi compiti, denunciare il cdr significa limitare il diritto di critica di ciascuno di noi”. La rappresentanza sindacale della redazione, a sua volta, ha commentato: "Non abdicheremo al nostro compito e porteremo avanti il mandato redazionale', è il commento della rappresentanza sindacale interna".