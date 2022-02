Il Covid ha ucciso Tony Fuochi, la voce di Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco Aveva prestato la voce – tra tutti – all’iconico personaggio dei Cavalieri dello Zodiaco, Phoenix (Ikki). È morto per complicazioni dovute al Covid19.

Lutto nel mondo del doppiaggio italiano. È morto ieri, 14 febbraio 2022, Tony Fuochi: aveva 66 anni. Aveva prestato la voce – tra tutti – all'iconico personaggio dei Cavalieri dello Zodiaco, Phoenix (Ikki). Aveva anche prestato la voce d alcuni personaggi di One Piece, come Gol D. Roger e Bagy il Clown, Efesto in God of War III e Robert Faulkner in Assassin's Creed III. Antonio Fuochi, nato a Cremona il 25 aprile 1955, è morto all'ospedale di Padova dove era stato ricoverato dal 12 gennaio per Covid

La carriera di Tony Fuochi

Tony Fuochi è stato molto attivo negli anni ‘8o anche come attore. Tra le sue produzioni, anche "Arriva Cristina" e "Cri Cri" come attore. Principalmente, la sua carriera è stata tutta orientata al doppiaggio di cartoni animati e videogiochi, ma anche di attori in film live action, tra questi ricordiamo John Goodman in "Masked and Anoymous". È stato la voce di Phoenix nel primo doppiaggio de I Cavalieri dello Zodiaco e nei film OAV successivi. Lo spessore del suo timbro ha contribuito a impreziosire la sfumatura complesso del burbero personaggio, fratello di Andromeda. Tra le altre voci prestate per la stessa saga: Aldebaran di Taurus, Camus dell'Acquario, Cassios, Hades e Nachi di Wolf. La sua voce è presente anche nel cartone animato di Street Fighter II: sua la voce di Edmond Honda. E ancora: Orcarossa in Ken il Guerriero – La leggenda di Raoul.

Il doppiaggio nel mondo dei videogiochi

Nel mondo dei videogame ha doppiato personaggi nei seguenti titoli: God of War III, Darksiders, Destiny, Ratchet: Gladiator, League of Legends, Jak 3, Dante's Inferno, Killzone, Infamous, Infamous 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, Call of Duty: Black Ops II, Batman: Arkham Origins, Assassin's Creed III, Age of Empires II: The Age of Kings, Fable 2, Dungeon Siege II, F.E.A.R.