Il coming out di Alessandro in tv davanti alla madre: “Mi innamoro delle persone, non del sesso” Il tiktoker Alessandro Romano fa coming out in televisione davanti alla madre: “L’amore è libertà di amare chi voglio”.

"Imperfetti sconosciuti" è il programma di Rai3 condotto da Cesare Bocci che mette di fronte da una parte i "boomer", i genitori, dall'altra i figli adolescenti, con le loro problematiche. È un talk show che mette insieme in un unico spazio di condivisione adolescenti e genitori. Molti di questi adolescenti, sono tiktoker già famosi. Tra questi c'è Alessandro Romano, molto noto tra le community grazie ai suoi video ironici. Ha più di un milione di follower e nel confronto con sua madre, ha fatto il suo coming out. Il ragionamento del ragazzo è emotivamente coinvolgente: "Non so se l'ha mai capito, però io non mi etichetto. Mi innamoro della persona e non del sesso". E ancora: “Io penso che l’amore sia libertà, ognuno può amare chi vuole".

La richiesta di aiuto di Alessandro

Alessandro Romano ha chiesto aiuto a sua madre, spiegando che molto spesso i suoi atteggiamenti quando lui aveva provato a introdurre l'argomento, lo avevano spinto a chiudersi a riccio:

Non mi sento capito da lei. Io ho scoperto un lato di me che forse avevo nascosto, ma è un lato che rappresenta me stesso. Sono del parere che l'amore è libertà. Ho sofferto tanto perché ci sono state tante volte in cui io con mia mamma ho accennato l'argomento e lei ha sempre fatto commenti spiacevoli. Io mi sono sempre chiuso in me stesso e quest'anno ho cercato di farmi forza. A mia madre non l'ho mai detto perché ho sempre avuto paura della sua reazione.

La reazione della madre di Alessandro

La madre di Alessandro spiega di essersi allontanata da suo figlio in seguito alla separazione: "È stata una conseguenza diretta".

Io sono molto chiusa su questo argomento e devio perché la mia separazione ha portato tante conseguenze, mi sono allontanata dai miei figli perché non riuscivo a dare amore che io volevo dare. Questo mi ha portato a creare quella barriera che io nonostante tutto, nonostante volessi dare tanto ai miei figli, non ci sono riuscito. Io voglio dirgli che deve essere se stesso e basta.

Cesare Bocci poi invita la madre ad accogliere le parole di Alessandro e a chiarire definitivamente la situazione.