Alessandra Amoroso sbarca in Tv, il suo concerto a San Siro in onda in prima serata su Canale 5 Il primo stadio della carriera di Alessandra Amoroso viene celebrato da Canale 5 con la messa in onda in prima serata dell’evento dello scorso 13 luglio.

A cura di Andrea Parrella

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro verrà proposto in prima serata su Canale 5. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore, con il promo in rotazione sulle reti Mediaset, rilanciato anche sui canali social dell'azienda. Si chiama "Tutto accade a San Siro" e racconterà l'evento andato in scena lo scorso 13 luglio, allora trasmesso in diretta radiofonica e televisiva da RTL 102.5, che si era tenuto nel tempio della musica a Milano. Per Alessandra Amoroso si trattava del primo stadio della sua carriera e verrà omaggiata da Canale 5 con questa prima serata. Non c'è ancora una data prestabilita, al momento la messa in onda è prevista prossimamente.

Alessandra Amoroso e il rapporto con la Tv

Il concerto della Amoroso a Milano sarà trasmesso prossimamente in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione. All'evento erano presenti oltre 42.000 fan a seguito dell'artista salentina che l’hanno vista dal vivo. Un feeling, quello tra Alessandra Amoroso e le reti Mediaset, che ha avuto già dei precedenti. Non è infatti la prima volta che le reti del Biscione strizzano l’occhio alla cantante lanciata da Amici. Il 23 dicembre 2019 Italia 1 aveva dato grande risalto alla sua musica dedicandole l’intera programmazione della giornata per celebrare i 10 di anni carriera. Tre anni prima, nel 2016, la stessa rete mandò in onda il Vivere a Colori Tour. E andando ancora a ritroso, nel 2014, Su Canale 5, venne trasmesso il concerto all’Arena di Verona tratto da Amore Puro Tour.

La polemica per video e autografi negati

Per Alessandra Amoroso è stata un'altra estate importante, caratterizzata anche dalla polemica per gli autografi e i video da cui era stata investita. Polemica alla quale aveva voluto rispondere lei stessa con un video di chiarimenti: