Geri Halliwell delude i fan delle Spice Girls, la foto con la deputata contraria alle nozze gay La cantante ex membro dello storico gruppo è comparsa in una foto mentre abbraccia Nadine Dorries, la deputata Tory che nel 2018 votò contro al matrimonio tra persone dello stesso sesso e che negli anni successivi si dichiarò pentita della sua scelta.

A cura di Giulia Turco

Geri Halliwell nel mirino dei fan delle Spice Girls per uno scatto nel quale abbraccia e si mostra complice insieme a Nadine Dorries, la deputata conservatrice e figura politica controversa nel Regno Unito, che nel 2013 ha votato contro l’unione civile tra persone gay. Il tutto è successo a Wembley, sulle tribune della finale di Euro 2022, durante la quale l’Inghilterra ha portato a casa una strabiliante vittoria 2-1 contro la Germania.

La foto di Geri Halliwell e Nadine Dorries

Uno scatto che ha fatto rabbrividire gli storici fan delle Spice Girls, che è stato ricondiviso da Nadine Dorrise sui suoi profili social: “Il potere delle donne si irradia stasera a Wembley”, scrive a corredo della foto la deputata Tory. I commenti non hanno tardato ad arrivare da parte dei fan delusi dalla cantante britannica, idolo di una generazione. “Geri Halliwell abbraccia volutamente una donna che ha votato contro il matrimonio gay, che solo di recente ha demonizzato la comunità trans, è scioccante”, scrive ad esempio uno di loro.

Il ripensamento di Nadine Dorries sul matrimonio gay

Altri utenti, inoltre, hanno ricordato un vecchio tweet risalente proprio al 2013, quando la star britannica subito dopo la morte di Margaret Thatcher aveva definito l'ex primo ministro e leader del partito conservatore “la nostra prima signora del potere femminile”, un elogio sul quale ben presto avrebbe fatto marcia indietro. Alla luce di questo, ora i fan si sono detti non sorpresi dell’apparente supporto alla deputata. Nel 2018, ad ogni modo, Nadine Dorries aveva ammesso di essersi pentita del suo voto e nel 2021 aveva spiegato: “Mi sentivo come se avessi votato contro l’amore, davvero, non era una bella sensazione. Se potessi semplicemente riportare indietro l’orologio, lo farei assolutamente e cambierei quel voto”.