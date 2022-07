Mel C delle Spice Girls: “Mia figlia 13enne Scarlet è la mia migliore amica, ma anche una peste” Melanie Chisholm, nota al pubblico come Melanie C nel gruppo de Le Spice Girls, ha parlato per la prima volta del rapporto con la figlia 13enne Scarlet, nata dalla precedente relazione con Thomas Starr: “È assolutamente meravigliosa, la mia migliore amica. Ma può anche essere pestifera”.

A cura di Elisabetta Murina

Melanie Chisholm, nota al pubblico come Sporty Spice ne Le Spice Girls, ha parlato per la prima volta del rapporto con la figlia 13enne Scarlet in una recente intervista a OK!.

Il rapporto di Melanie Chisholm con la figlia Scarlet

Melanie C, lo pseudonimo con cui la cantautrice si è fatta conoscere dal pubblico, ha raccontato il legame che ha con la figlia Scarlet, nata dalla relazione con il suo ex compagno Thomas Starr. "Qualsiasi genitore di adolescenti saprà esattamente quanto possono essere pestiferi", ha svelato l'artista a proposito della 13enne che sta affrontando in pieno il periodo dell'adolescenza. Ma nonostante non sempre sia sempre facile dialogare con lei, il legame che hanno è decisamente speciale: "È assolutamente meravigliosa. È davvero la mia migliore amica". Nel corso dell'intervista, a Melanie C è stato chiesto che futuro immagina per la figlia e se pensa che possa seguire le sue orme: "Scarlet non è una cantante e non è sportiva. Sta seguendo la sua strada. Dove la porterà non lo so. Ma sono molto orgogliosa di lei".

Le reunion delle Spice Girls

Melanie C, insieme a Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton e Victoria Adams, ha fatto parte delle Spice Girls. Il suo soprannome era Sporty Spice per via della sua immagine sempre sportiva. Con il loro singolo Wannabe sono diventate una vera e propria icona degli anni Novanta, vendendo milioni di copie e scalando le classifiche musicali di tutto il mondo.

Nel 2000 il gruppo ha annunciato lo scioglimento improvviso, principalmente per dedicarsi alle rispettive carriere da soliste. Nel corso degli anni però sono state diverse le occasioni nelle quali sono tornare insieme sul palco. L'ultima reunion in ordine di tempo è avvenuta nel dicembre 2021, in occasione della finale di The Voice Kids Uk. Ma "Sporty Spice" spera che possano essercene altre nel breve futuro: "Mi piacerebbe tornare su quel palco con le ragazze. E sappiamo che è ciò che i fan vogliono disperatamente".