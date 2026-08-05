Il carrettino di Giovanni Grazioso potrebbe diventare brand, possibile una collaborazione con Steven Basalari

Giovanni Grazioso, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, ha attirato l’attenzione di Steven Basalari, imprenditore noto per avere trasformato in attività commerciali di successo alcuni dei fenomeni più virali della rete. A fare da ponte tra i due è stato il “carrettino delle brioche” del siciliano, che potrebbe diventare il punto di partenza di una nuova collaborazione.

Gli aveva già permesso di guadagnare cifre importanti una volta terminate le riprese di Temptation Island, ma adesso il "carrettino delle brioche" di Giovanni Grazioso si prepara a fargli fare il grande salto. Poche ore fa, il protagonista siciliano dell'ultima edizione del docu-reality è stato avvistato insieme a Steven Basalari, imprenditore noto per avere trasformato in attività commerciali di successo alcuni tra i più celebri fenomeni virali della rete. I due si stringono la mano, gesto che sembra sancire la nascita di un accordo e l'inizio di un progetto che permetterà a Giovanni di sfruttare al meglio la popolarità conquistata in tv, trasformando la sua attività ambulante in un brand di successo destinato a diventare un business redditizio.

"La vita ti mette davanti a opportunità che non avresti mai immaginato", ha detto Basalari a proposito di Giovanni, facendo riferimento alla possibilità che, in questo momento della sua vita, il giovane possa cogliere l'occasione per costruirsi un percorso professionale capace di cambiargli il futuro. Opportunità che sarebbe lui a offrirgli. Fanpage.it sta provando a mettersi in contatto con Basalari per comprendere i termini dell'accordo.

Perché Giovanni Grazioso ha attirato l'attenzione di Steven Basalari

Le caratteristiche che hanno spinto Basalari a interessarsi a Giovanni sono evidenti. Raccontato in tv come un uomo poco ambizioso, che si accontentava dei modesti guadagni della sua attività di venditore ambulante, Grazioso è uscito da Temptation Island ed è tornato a dedicarsi a tempo pieno al suo "carrettino". Ma il risultato della sua esposizione televisiva ha ribaltato completamente gli schemi. Fin dal primo giorno del suo ritorno al lavoro, Giovanni ha trovato ad accoglierlo, nelle piazze siciliane, file di persone pronte ad attendere il proprio turno per acquistare una delle sue brioche al cioccolato. Secondo recenti indiscrezioni, in alcune di queste serate sarebbe riuscito a guadagnare cifre importanti, addirittura fino a 10 mila euro in una sola serata di lavoro. Essere riuscito a capitalizzare l'affetto del pubblico – probabilmente senza averlo pianificato, visto che difficilmente avrebbe potuto immaginare un successo simile – ha attirato l'attenzione di Basalari che, per professione, investe proprio in fenomeni virali della rete e della televisione per trasformarli in attività commerciali di successo.

Il precedente di "Con mollica o senza", il fenomeno virale di Donato Di Caprio trasformato in business

Quello di Giovanni non è il primo fenomeno virale sul quale Basalari decide di investire. Il caso più eclatante, che ha dimostrato la visione dell'imprenditore, è quello di Donato Di Caprio, il salumiere diventato celebre su TikTok grazie ai suoi panini e allo slogan "Con mollica o senza?". Dopo avere intercettato i suoi video sui social, Basalari gli ha proposto una collaborazione che gli ha permesso di mettersi in proprio e avviare un'attività commerciale oggi diventata una catena di otto negozi distribuiti in tutta Italia, dove vengono venduti i suoi ormai famosi panini. Un precedente che spiega bene quali potrebbero essere i progetti dell'imprenditore per Giovanni, iniziative alle quali l'ex volto di Temptation Island sembra guardare con grande interesse e che potrebbero consentirgli di capitalizzare al massimo l'affetto conquistato grazie alla televisione.