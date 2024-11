Chi è Steven Basalari, imprenditore e influencer: una vita nel lusso e l’esperienza in Africa

video suggerito

Steven Basalari, nato il 9 novembre 1992, influencer e imprenditore, è proprietario della storica discoteca Number One di Brescia. È stato protagonista di un servizio de Le Iene in cui, insieme all'inviato Stefano Corti, ha intrapreso un viaggio in Madagascar, affrontando le difficoltà e confrontandosi con la povertà. Al termine dell'esperienza ha spiegato quanto si sia sentito cambiato e in che modo ha intenzione di dare il suo contributo per cambiare le cose.

Chi è Steven Basalari, imprenditore e influencer

Steven Basalari, figlio di Tiziana Merla e Mario Basalari, è un imprenditore e un influencer, su TikTok il suo seguito supera il milione di follower. Ha ereditato l'attività di suo padre, diventando proprietario della discoteca Number One di Brescia. In un'intervista al podcast One More Time, raccontava: "Io a sei anni ero già in discoteca, dentro di me c'era questo sangue. Per quattro anni, però, ho lavorato nel ristorante di mia madre".

Steven Basalari

All'inizio del 2023 ha aperto in società con Donato De Caprio la salumeria Con Mollica o Senza e, oltre all'attività sui social, è proprietario di due discoteche, un ristorante con B&B, terreni per la produzione di vini, e-commerce e compravendite di immobili.

L’esperienza in Africa con Le Iene

Steven Basalari è stato protagonista di un servizio de Le Iene in onda domenica 10 novembre. L'imprenditore è partito insieme all'inviato Stefano Corti alla volta del Madagascar, confrontandosi con la povertà e con stili di vita molto lontani dal suo.

Steven Basalari insieme all'inviato de Le Iene Stefano Corti

Steven Basalari ha dato una mano nel lavoro dei campi, mangiato con gli abitanti del posto e si è dovuto adattare a una quotidianità priva di comodità e lussi. Al termine del servizio, l'influencer si è lasciato andare ad alcune riflessioni sull'esperienza:

Immedesimarmi nella vita di queste persone mi ha fatto pensare tantissimo. Mi vergogno quasi della mia vita, di quello che ho sperperato. Mi fa sentire in difetto con me stesso. Dopo questa esperienza ho rivalutato il valore dei soldi. Mi sento più felice di quando sono partito. Non posso chiudere gli occhi. Ho deciso di contribuire alla causa del Madagascar. Vorrei costruire dei pozzi. Vorrei sfruttare i miei canali social per aprire una raccolta fondi per l'ospedale.