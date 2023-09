Ida Platano si sfoga sugli haters: “Non faccio la p*ostituta ma la parrucchiera, invidiosi di me” In attesa di scoprire quale possa essere un suo eventuale ruolo nella nuova edizione di Uomini e Donne, Ida Platano è tornata ad occuparsi del suo salone da parrucchiera e nel frattempo si trova a rispondere alla provocazioni di alcuni haters sui social.

A cura di Giulia Turco

Ida Platano si sfoga sui social rispondendo ad alcuni haters che l’hanno presa di mira recentemente. In attesa di tornare protagonista del parterre di Uomini e Donne, la dama bresciana si gode l’amore di Alessandro Vicinanza e ne approfitta per mettere in chiaro la sua situazione.

Lo sfogo di Ida sui social

“Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua. Mi sono presa un attimino di tempo perché non faccio la pr*stituta, ma la parrucchiera”, ha tuonato Ida Platano con un video pubblicato su Instagram. Il riferimento è al commento di un utente che in via anonima l’avrebbe apostrofata in tal modo. “Uno non giudica il lavoro di nessuno, perché se la mattina si alza e vuole fare la pros*ituta saranno affacci suoi, come le escort e come tutto quello che si vuole dalla vita”, ha proseguito. “E poi se voi pensate di farmi del mare o di crearmi fastidi.. penso che dopo tuitti anni di insulti gratuiti ormai mi sono fatta il callo”, ha spiegato infine. Per lei è un momento particolarmente felice e sereno e per questo pensa che gli insulti non siano altro che il frutto dell’invidia. “Quando uno sta bene deve gioire del bene degli altri… quando mi vedete così tanto felice, darò fastidio”.

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne

La settimana di esordio della nuova stagione è andata, Uomini e Donne ha ripreso il suo corso. In studio ancora una volta Gemma Galgani protagonista del trono over, mentre per il trono classico il pubblico ha già conosciuto i primi tronisti, tra i quali c’è anche Manuela Carriera, ex volto di Temptation Island. Esclusa, per il momento, la possibilità che Ida Platano possa prendere il posto di Gianni Sperti sulla poltrona da opinionista insieme a Tina Cipollari, come si era ipotizzato in un primo momento. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Ida all’interno del programma, ma potrebbe trattarsi di una semplice voce del parterre, dal momento che l’amore con Alessandro Vicinanza per il momento sembra proseguire nel migliore dei modi.