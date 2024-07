Ida Platano derisa dagli haters per le sue gambe, lei risponde: “Soffro di una patologia”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Ida Platano si sta godendo alcuni giorni di relax al mare, in Liguria, ma poche ore fa è stata costretta a rispondere ad alcuni haters su Instagram che hanno criticato le sue gambe. L'ex tronista di Uomini e Donne, volto ormai storico del dating show, ha raccontato di essere affetta da una patologia che le farà avere per sempre "le gambe grosse".

Lo sfogo di Ida Platano

"Le caviglie zamponi le copre sempre", "Lei ha i caviglioni, le gambe sono tutte un pezzo": sono questi alcuni dei commenti social che Ida Platano ha ricevuto dopo aver pubblicato una sua foto al mare. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver mostrato tra le stories i commenti in questione, ha così replicato: "Voglio dirvi che le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così, da sempre. Soffro di una patologia e in tutti questi anni, il mio lavoro non ha migliorato la mia condizione. Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi. Le gambe saranno sempre così…grosse".

Le vacanze di Ida Platano dopo il trono a Uomini e Donne

L'ex tronista sembrerebbe aver archiviato il brutto percorso a Uomini e Donne da poco conclusosi. Nonostante i tentativi di Mario Cusitore di riconquistare la sua fiducia, Ida Platano sembrerebbe aver messo un punto alla conoscenza. Si sta godendo le vacanze in Liguria mentre sui social si rincorrono diverse voci che la vedrebbero nuovamente nello studio del dating show nella prossima stagione televisiva del programma. Rumors non confermati dalla diretta interessata che, dopo aver abbandonato il trono, salutò Maria De Filippi e la redazione con queste parole: "Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne".