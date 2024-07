Critiche a Ida Platano: “Ma tu non lavori mai?”, la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne Ida Platano ha replicato alle critiche di una signora che su Instagram l’ha accusata di stare tutto il giorno senza fare niente: “Ma tu non lavori mai?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spesso Ida Platano ha dovuto fare i conti con le critiche social. Negli anni ha ricevuto commenti spiacevoli sul suo aspetto fisico, sulle sue relazioni e c'è persino chi si è permesso di criticare il suo ruolo di mamma. In queste ore, l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato il commento di una donna che le chiedeva: "Hai un negozio di parrucchieri, ma non lavori mai?". Ida Platano ha deciso di rispondere.

La critica a Ida Platano: "Ma non lavori mai?"

Ida Platano ha pubblicato su Instagram il commento di una utente che dopo avere visto le storie realizzate dall'ex tronista di Uomini e Donne, si è chiesta se di tanto in tanto si dedichi anche al lavoro. Il commento recitava: "Ma tu hai un negozio di parrucchieri, ma non lavori mai?". Ida ha replicato mentre si preparava per uscire. Ha spiegato che quel commento l'aveva fatta sorridere: "Vorrei rispondere a una signora che mi ha fatto ridere. Mi ha scritto: ‘Ma tu che fai dalla mattina alla sera, non lavori?'".

La replica dell'ex tronista di Uomini e Donne

Ida Platano ha deciso di ricorrere all'ironia per replicare a quell'utente convinta che lei stia tutto il giorno a rigirarsi i pollici anziché andare a lavorare. La dama del Trono Over ha punzecchiato la signora:

No signora non lavoro, mi gratto. Mi gratto dalla mattina alla sera, partendo dalla testa e arrivando ai piedi. Mi gratto, mi preparo le giornate, vado fuori, così, pensando come organizzarmi tra uscite, viaggi. Sono a posto così. È la vita.

Poi, ha continuato a spazzolarsi i capelli e ha scelto l'outfit per uscire. Poco dopo è tornata sull'argomento e ha dato ragione alla signora che le ha rivolto la critica:

Forse la signora un po' di ragione ce l'ha. Amo la vita, vivo la vita e sono nella mia città preferita, Verona. Ho fatto anche rima. Dopo questa perla, vado a fare un po' di danni. Ciao.