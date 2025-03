video suggerito

I Me contro Te insieme a Fedez dopo lo scontro con Gué : "Dissateci se avete coraggio" Sul profilo di Fedez è comparsa una foto che lo ritrae insieme a Emis Killa e ai Me Contro Te. La coincidenza non è passata inosservata sui social. Molti utenti l'hanno trovata curiosa, considerando che tra il rapper di Rozzano e Guè, con cui i Me Contro Te hanno avuto un botta e risposta, non scorre buon sangue.

Me contro Te, contro Guè, contro Fedez. Sembra che all'orizzonte si stia delineando un nuovo dissing con due fazioni ben definite: da una parte gli youtuber, il rapper di Rozzano ed Emis Killa, dall'altra Pequeno. Quest'ultimo aveva aperto le danze, colpevole di aver definito "strana" la faccia di Luigi Calagna della coppia di intrattenitori per bambini: "Non porterei mai mia figlia a vederli".

Fedez pubblica una foto con i Me contro te, il commento di Sofia: "Haters, dissateci se avete il coraggio"

Poco dopo il botta e risposta tra Luigi Calgna e Guè Pequeno, sui social di Fedez è apparso uno scatto del rapper al fianco dei Me contro Te. Nei commenti al post, in cui compare anche un sorridente Emis Killa, in molti hanno sottolineato la strana coincidenza. È noto, infatti, che tra i due rapper non scorra buon sangue. Gli utenti, oltre a giudicare il gruppo come insolitamente assortito, non sembrano avere dubbi: "Stanno scrivendo il dissing contro Guè". Ad avvalorare l'ipotesi, il commento lasciato dagli youtuber: "Haters, dissateci se avete il coraggio". Nelle storie del rapper di Rozzano, poi, è comparsa la foto di un pass per il concerto del duo di creator e un video dello show.

Cosa è successo tra Guè e i Me contro Te

Ospite di una puntata del podcast Tintoria, Guè Pequeno ha risposto a una domanda di Stefano Rapone sul dissing dei Me contro Te e i DinsiemE. "Il tipo che fa queste cose per bambini è veramente creepy, cioè non porterei mai mia figlia – ha spiegato il rapper – Mi dà…Non voglio mancargli di rispetto, lui può dire di me che sono guercio, guarda sto rapper de me**a, non penso di aver mai un interscambio con loro, però, il tipo è strano, non mi sembra adatto, ha una faccia strana. La tipa tranquilla, ma il tipo bro' no".

La replica di Luigi Calagna è arrivata con un video condiviso sulla pagina dei creator. "Io ho la faccia strana?" si chiedeva indicando sorpreso la schermata del rapper, poi ridendo aggiungeva: "No, ma figurati, nessuna offesa".