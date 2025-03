video suggerito

Guè Pequeno: "Quello dei Me contro Te ha una faccia strana", Luì risponde in un video: "Figurati, nessuna offesa" Gué Pequeno, durante una puntata del podcast Tintoria, si lascia andare ad alcune considerazioni su Luigi Calagna dei Me contro Te, dicendo che a suo avviso avrebbe una "faccia strana". Non tarda ad arrivare la risposta del diretto interessato.

A cura di Ilaria Costabile

Un botta e risposta a distanza quello tra Guè Pequeno e Luì dei Me contro Te, all'anagrafe, Luigi Calagna che ha risposto ad una considerazione fatta dal rapper durante una puntata di Tintoria, in cui diceva che l'attore avesse una "faccia strana". Non è tardata ad arrivare la risposta da parte del beniamino dei bambini ha pubblicato un video su Instagram in cui commenta insieme alla futura moglie, Sofia, le parole del cantante.

La battuta di Guè Pequeno su Luì dei Me contro Te

Nelle puntate del podcast condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, tanti sono gli argomenti affrontati con i protagonisti che si siedono tra i due comici e raccontano aneddoti della loro vita, rispondendo alle domande, talvolta esilaranti che pongono i due padroni di casa. Discorrendo di dissing tra rapper, è Rapone che chiede al suo ospite se avesse visto il dissing tra i Me contro Te e DinsiemE, e Gué risponde:

Ti devo dire una cosa, ho visto il fatturato no, e ho detto ca**o, altro che rap qua bisogna fare canzoni per bambini. Però c'è una cosa che ti devo dire, il tipo che fa queste cose per bambini è veramente creepy, cioè non porterei mai mia figlia. Mi dà…Non voglio mancargli di rispetto, lui può dire di me che sono guercio, guarda sto rapper de me**a, non penso di aver mai un interscambio con loro, però, il tipo è strano, non mi sembra adatto, ha una faccia strana. La tipa tranquilla, ma il tipo bro' no.

L'affermazione scatena una risata sonora da parte del pubblico e dei due comici, di fatti interviene Rapone dicendo: "Salutiamo loro e i loro avvocati" e Gué lo guarda interrogativo: "Ah dici arriva la querela?", a quel punto interviene Daniele Tinti che tranquillizza il suo ospite.

La risposta di Luigi Calagna

Non è arrivata la querela, ma la risposta sì. Calagna, infatti, ha pubblicato un video sul profilo Instagram dei Me contro Te, scrivendo: "Pov: ti dicono che hai la faccia strana". L'attore siciliano invita chi lo sta guardando a sentire cosa ha detto Guè sul suo conto: "Andiamo a sentire cosa ha detto" e alle sue parole inizia a meravigliarsi, agitando le mani e a chiedersi: "Io ho la faccia strana?" indicando la schermata del rapper sullo schermo e ridendo, poi aggiunge: "No, ma figurati, nessuna offesa". I due, quindi, chiudono il video sconcertati da quello che hanno visto.