Paura per Giulio Berruti a Pechino Express 2025: “Ho rischiato di morire, hanno detto all’autista di investirmi” Paura per Giulio Berruti, membro della coppia degli Estetici, nella prima puntata di Pechino Express. L’attore stava per essere investito dagli avversari, Nathalie Guetta e Vito Bucci. “Ho rischiato di morire, stavano per investirmi”, ha raccontato a Costantino della Gherardesca. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Paura a Pechino Express 2025 per Giulio Berruti. L'attore, in coppia con l'amico Nicolò Maltese (Gli Estetici), ha rischiato di essere investito durante la prima puntata del programma, in onda giovedì 6 marzo su Sky Uno. La macchina che trasportava gli avversari, Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti), non si è fermata nonostante lui fosse in mezzo alla strada con le braccia aperte. Tra le due coppie, giunte davanti a Costantino della Gherardesca, è poi scoppiata una discussione.

Cosa è successo a Giulio Berruti nella prima puntata di Pechino

In cerca di un passaggio verso il libro rosso a Canique, i Complici e Gli Estetici hanno deciso di unire le forze e salire sullo stesso pick up. Una normale alleanza di gara, se non fosse che poco prima di salire le due coppie hanno incontrato I Cineasti. "Stanno passando degli stro**i, mettiamoci in mezzo", ha detto Giulio Berruti allargando le braccia e mettendosi al centro della strada nel tentativo di bloccare gli avversari. Nel frattempo, nella macchina, Nathalie Guetta e Vito Bucci hanno invitato il loro autista a non fermarsi. "Sono impazziti, è una cosa che mi ha fatto molto incazzare. Se non mi toglievo o cadevo, mi tiravano sotto con la macchina. Da questo momento, Vito e Nathalie lontani per quanto mi riguarda", ha detto Berruti. "Ci odieranno tutti", ha commentato ridendo Vito Bucci mentre la macchina si allontanava.

Lo scontro con Nathalie Guetta davanti a Costantino della Gherardesca

Arrivato al libro rosso con Nicolò Maltese, Berruti ha voluto parlare con Costantino della Gherardesca dell'accaduto e ha detto: "Ho quasi rischiato di morire, stavano per investirmi. Hanno spinto il loro driver a non fermarsi". Riunite tutte le coppie, il conduttore ha riaperto l'argomento ed è nata una discussione tra Gli Estetici e I Cineasti. "Sono stati più che scorretti con noi. Mi sono ripromessa che se si mette ancora con le braccia aperte davanti alla macchina in cui sto, lo investo di gusto", ha detto Nathalie Guetta. "Ci siete andati molto vicini, se non mi spostavo mi facevate secco", ha risposto Giulio Berruti. "Che cosa ti metti con le braccia aperte?", ha incalzato Nathalie.

Berruti è convinto che gli avversari abbiano detto all'autista di non fermarsi: "Un conto è rallentare una macchina, un conto è dire all'autista di venirmi addosso". Nella discussione si è introdotto anche Vito Bucci, negando il tutto: "Non abbiamo assolutamente detto all'autista di investirti". "Fai pure una polemica? Fa pure lo splendido. Un moralismo becero, non puoi fare polemica, imbecille", ha continuato Nathalie. "Sono molto inca**ato per quello che è successo", ha spiegato poi l'attore. Testimoni dell'accaduto I Complici, che hanno rivelato: "Ho visto Giulio essere toccato dalla macchina". Costantino della Gherardesca ha chiuso la vicenda: "Mettersi con le mani aperte davanti a una macchina è una cosa pericolosa".