I funerali di Paola Marella a Milano, l’addio del marito: “La sua luce resta, non dimenticatela”

I funerali di Paola Marella si sono tenuti lunedì 23 settembre a Milano. L'addio alla conduttrice e architetto nella Chiesa di San Marco.

I funerali di Paola Marella si sono tenuti lunedì 23 settembre a Milano, nella Chiesa di San Marco, nel centro della città. La conduttrice e architetto, volto tv di Real Time, è morta il 21 settembre all'età di 61 anni. "Sono stato egoista perché ho scritto che sei la nostra luce. Pensavo a Matteo suo fratello, pensavo a mio figlio e pensavo alla famiglia. Ieri ho scoperto che è la luce di tutti" queste le parole del marito durante la funzione.

L'addio a Paola Marella, il discorso di suo marito Domenico

I funerali di Paola Marella si sono tenuti nella giornata di lunedì 23 settembre nel centro di Milano, presso la Chiesa di San Marco. Durante la funzione ha preso la parola suo marito Domenico:

Sono stato egoista perché ho scritto che sei la nostra luce. Pensavo a Matteo suo fratello, pensavo a mio figlio e pensavo alla famiglia. Ieri ho scoperto che è la luce di tutti. È stata la luce degli amici, è stata la luce della sua Milano, è stata la luce di molta gente che non la conosceva. Ha nobilitato la professione grazie alla sua serietà e integrità. Poi è passata alla televisione. Erano gli anni della crisi e a Milano le case non si vendevano. Le hanno fatto un'offerta, non pensavamo fosse capace e invece era il suo mondo. Era solare, era un'amica per tutti. Grazie alla sua famiglia, ai suoi fratelli, ai suoi cugini, ai suoi amici per esserle stata vicini. La sua luce resta. Non dimenticatela.

Nel 2011 la conduttrice aveva avuto un tumore al seno, ma aveva parlato della malattia in un'intervista data a Panorama dieci anni dopo: "Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla". Paola Marella è stata uno dei primi volti di Real Time e negli ultimi anni aveva condotto anche Un sogno in affitto su Sky Uno e Come la Vorrei, in onda su HGTV. Aveva anche realizzato un noto spot televisivo. Enzo Miccio è stato tra i primi a ricordarla con un post su Instagram.

Enzo Miccio ricorda Paola Marella

A unire Enzo Micio e Paola Marella non era solo un legame lavorativo ma anche una grande amicizia. "Paolina, era così che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più – ha scritto il conduttore in un post condiviso su Instagram – Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura!". Enzo Miccio ha anche sottolineato quanto fosse importante per lui il rapporto con Paola Marella: "Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia".