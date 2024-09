Enzo Miccio ricorda Paola Marella: “Abbiamo condiviso un nuovo modo di fare tv, ci siamo divertiti”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sono tante le persone che, sui social, hanno voluto ricordare Paola Marella. La conduttrice e architetto, volto tv di Real Time, è morta il 21 settembre all'età di 61 anni. Oltre alle sue collaboratrici, anche l'amico e collega Enzo Miccio, con cui ha condiviso parte della sua esperienza sul piccolo schermo, seppur in ambiti diversi. "Sul set e fuori dal set sempre sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente", ha scritto il wedding planner.

Le parole di Enzo Miccio

"Paolina, era cosi che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più", si legge all'inizio del lungo messaggio condiviso su Instagram da Miccio. Anche il wedding planner, così come Marella, ha mosso i primi passi della sua carriera televisiva su Real Time agli inizi degli anni Duemila, con programmi come Ma come ti vesti? e Shopping Night. Parallelamente, la collega conduceva Vendo Casa disperatamente e Cerco Casa Disperatamente facendosi conoscere dal pubblico. "Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura!", continua Miccio. E poi ancora: "Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia".

La carriera in tv di Paola Marella

La carriera di Paola Marella era cominciata nel 2007 quando, da architetto, era riuscita riuscita a diventare uno dei primi volti di Real Time, oltre che simbolo della nuova era televisiva. In quelli anni infatti si era fatta conoscere dal pubblico grazie a Cerco e Vendo Casa disperatamente, due programmi nei quali aiutava le persone a vendere e cercare casa. Più di recente aveva lavorato a Un sogno in affitto su Sky Uno e Come la Vorrei, in onda su HGTV. Aveva inoltre prestato il suo volto a un noto spot televisivo.