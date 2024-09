È morta Paola Marella, l'architetto e conduttrice di Real Time aveva 61 anni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È morta a soli 61 anni Paola Marella, architetto e conduttrice Real Time. Lo annuncia Davide Maggio. Paola era stata il volto di trasmissioni quali “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”. Da tempo lottava contro un tumore. Grazie alle competenze acquisite nei suoi anni di lavoro, Paola era riuscita a diventare un punto di riferimento nel mondo del design che le aveva permesso di diventare riconoscibile al punto da trasferire le sue abilità sul piccolo schermo.

La carriera cominciata nel 2007 su Real Time

La carriera di Paola Marella era cominciata nel 2007 quando, da architetto, era riuscita riuscita a diventare uno dei primi volti di Real Time oltre che simbolo della nuova era televisiva. Negli ultimi anni era diventata il volto di "Un sogno in affitto" su Sky Uno e "Come la Vorrei", in onda su HGTV. Aveva inoltre prestato il suo volto a un noto spot televisivo.

La battaglia contro il cancro al seno

Marella era stata colpita da un cancro al seno per la prima volta nel 2011. Guarita, aveva scoperto un nuovo nodulo nel 2020, rivelatosi essere benigno. Intervistata da Panorama nel 2021, aveva così raccontato la sua battaglia contro la malattia: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”. Di recente, la donna aveva scoperto di essersi ammalata. Nulla, tuttavia, lasciava presagire tale epilogo. L'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram e sul suo sito web risale a soli 3 giorni fa. Paola aveva in più occasioni parlato pubblicamente dell'importanza di fare prevenzione, raccontando di come grazie a una serie di controlli serrati era riuscita a intervenire precocemente e superare le sfide legate alla malattia. Paola lascia il figlio Nicola.