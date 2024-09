video suggerito

L’ultimo video di Paola Marella sui social pochi giorni prima della morte: “Il tempo vola troppo veloce” L’ultimo video pubblicato su Instagram da Paola Marella risale a cinque giorni prima della morte, avvenuta il 21 settembre a causa di un tumore. Si tratta di una clip in cui la conduttrice Real Time prova qualche capo autunnale, mostrandosi sorridente e felice, senza nessun riferimento alle sue condizioni di salute. “Il tempo sembra volare via troppo velocemente”, aveva scritto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

864 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Marella non ha mai parlato sui social della sua malattia. L'architetto e volto di Real Time, conduttrice di programmi come Cerco Casa disperatamente, è morta il 21 settembre dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno. Aveva 61 anni. Sul suo profilo Instagram, l'ultimo video risale a cinque giorni prima della notizia della scomparsa. Un breve filmato in cui mostra qualche outfit autunnale in vista della stagione in arrivo, apparendo sorridente e allegra, senza alcun riferimento alle sue condizioni di salute.

L'ultimo video pubblicato su Instagram da Paola Marella

Nell'ultimo video condiviso su Instagram, risalente a cinque giorni prima della morte, Paola Marella si mostra sorridente, intenta a dedicarsi a una delle sue passioni, quella per la moda. Sui suoi profili, non ha mai parlato pubblicamente della malattia, preferendo tenere quell'aspetto della sua vita lontano dai riflettori. E, forse, è anche per questo che la notizia della scomparsa è arrivata in modo ancora più inaspettato.

"Tempo ballerino: il sole ancora caldo si alterna all’aria decisamente più frizzante ed è proprio questa la stagione in cui si fa fatica a capire cosa indossare. Per me è giunta l’ora di tirar fuori le mie calde e coloratissime pashmine", scriveva come didascalia della breve clip, in cui si mostrava mentre indossava una pashmina sopra a un lungo abito in lino bianco. "Mi proteggono la gola, da sempre uno dei miei punti deboli, ma rendono anche unico e più personale ogni look", aveva poi aggiunto a proposito dell'accessorio. E, guardando all'autunno in arrivo, una riflessione sul tempo che scorre troppo velocemente: "L’impermeabile/spolverino mi fa già pensare all’autunno che sta arrivando, e a come il tempo sembra volare via sempre troppo velocemente. Ma ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate…".

Il ricordo di colleghi e amici

Appresa la notizia della morte di Paola Marella, sono diversi i colleghi e gli amici che hanno voluto scriverle un messaggio. Le sue ‘ragazze social', che per anni hanno lavorato al suo fianco, hanno condiviso un lungo pensiero: "Collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro: abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni. Abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato". Anche Enzo Miccio si è unito: "Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura! Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente".