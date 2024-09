Alessandro Borghese piange Paola Marella: “Un’amica che se ne va, abbiamo iniziato insieme”

Grande dolore per Alessandro Borghese ai funerali di Paola Marella. Lo chef e volto televisivo è tra i pochi che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno dei funerali dell'architetta e personaggio televisivo, morta lo scorso sabato a causa di un tumore. Borghese, con le lacrime agli occhi, ha ricordato Marella con cui molti anni fa iniziò il suo percorso su Real Time.

Entrambi, infatti, sono diventati volti di riferimento della rete tematica, lanciando programmi che hanno fatto la storia di Real Time: "Abbiamo iniziato insieme tanti anni fa su Real Time", dice Borghese, trattenendo a stento la commozione. E aggiunge: "Siamo stati un po' compagni di viaggio e antesignani di questa nuova Tv che, tra il mondo suo dell'immobiliare e il mondo mio della cucina, ha preso piede 20 anni fa. È un'amica. che se ne va, ciao Paola".

Marella era stata colpita da un cancro al seno per la prima volta nel 2011. Guarita, aveva scoperto un nuovo nodulo nel 2020, rivelatosi essere benigno. È morta il 21 settembre 2024, a 61 anni, e oggi si sono tenuti i funerali a Milano. Durante la funzione ha preso la parola suo marito Domenico:

Sono stato egoista perché ho scritto che sei la nostra luce. Pensavo a Matteo suo fratello, pensavo a mio figlio e pensavo alla famiglia. Ieri ho scoperto che è la luce di tutti. È stata la luce degli amici, è stata la luce della sua Milano, è stata la luce di molta gente che non la conosceva. Ha nobilitato la professione grazie alla sua serietà e integrità. Poi è passata alla televisione. Erano gli anni della crisi e a Milano le case non si vendevano. Le hanno fatto un'offerta, non pensavamo fosse capace e invece era il suo mondo. Era solare, era un'amica per tutti. Grazie alla sua famiglia, ai suoi fratelli, ai suoi cugini, ai suoi amici per esserle stata vicini. La sua luce resta. Non dimenticatela.