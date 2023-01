I Ferragnez hanno affittato una villa sulle colline di Sanremo, servirà alle riprese della docuserie Stando alle indiscrezioni di Dagospia, Chiara Ferragni porterà a Sanremo tutta la famiglia al seguito. Per non rischiare di avere troppi paparazzi intorno, soggiorneranno in una villa sulle colline sanremesi. Servirà anche come location per ultimare le riprese della docu-serie, in uscita a marzo.

A cura di Giulia Turco

Attesissima la presenza di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Com’è noto, l’imprenditrice digitale non sarà l’unica a partire per la città dei fiori, ma con lei ci sarà anche il marito Fedez, impegnato nell’evento parallelo al Festival a bordo della nave crociera. Ecco perché i Ferragnez hanno deciso di trasformare la settimana del Festival in una vera e propria gita di famiglia, con tanto di bambini al seguito.

Dove alloggeranno Chiara Ferragni e Fedez nella settimana del Festival

A quanto pare Chiara Ferragni e Fedez porteranno a Sanremo anche i piccoli Leone e Vittoria. Non mancheranno, inoltre, i numerosi familiari della co-conduttrice, a partire dalla mamma Marina Di Guardo alle due sorelle Valentina e Francesca. Più difficile, ma non escluso, che anche Fedez coinvolga i suoi genitori. Di sicuro ci sarebbe spazio per tutti, visto che, secondo le indiscrezioni di Dagospia, la coppia avrebbe prenotato “una bellissima villa sulle colline di Sanremo”, per l’occasione. "Una soluzione simile a quella adottata dal rapper nel 2020”, si legge nell’articolo a firma di Giuseppe Candela.

A Sanremo i Ferragnez gireranno anche la docuserie Amazon

La necessità di un luogo appartato per i Ferragnez sarà non solo per via tenere alla larga il più possibile i paparazzi, ma anche al fine di avere una location che faccia da sfondo alle riprese di The Ferragnez. La coppia sta infatti registrando la seconda stagione della docu-serie di Prime Video che li ha resi protagonisti lo scorso anno. Dopo un primo capitolo che raccontava l’ansia di Fedez prima di salire sul palco del Festival come Big in gara, questa volta vedremo tutta l’emozione di Chiara che si prepara al suo primo ruolo da co-conduttrice. Si tratterà degli ultimi spezzoni di riprese, prima di chiudere il progetto, che sarà disponibile in streaming a partire da marzo.