Fedez: “Io e Chiara Ferragni a Sanremo vivremo in case separate” Durante il Festival di Sanremo, i Ferragnez vivranno in case separate. A rivelarlo lo stesso Fedez durante la diretta Instagram di stamattina, che ha spiegato anche il motivo di questa scelta: “Io sarò con il team di Muschio Selvaggio, ma ci vedremo”.

A cura di Elisabetta Murina

I Ferragnez alloggeranno in case separate durante il Festival di Sanremo 2023. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata della kermesse al fianco di Amadeus, mentre Fedez duetterà con gli Articoli 31 durante la serata delle Cover e si esibirà sul palco della nave Costa Smeralda. A rivelarlo è stato lo stesso artista durante una diretta Instagram di oggi, 6 febbraio, prima di partire per la città dei fiori, dove la moglie è invece già arrivata.

Perché i Ferragnez saranno in case separate a Sanremo

I Ferragnez saranno entrambi a Sanremo, con due ruoli diversi, ma non vivranno sotto lo stesso tetto. Mentre Chiara Ferragni è già arrivata nella città che ospiterà la kermesse da qualche giorno, Fedez è partito oggi, 6 febbraio. Sarà insieme al team del suo podcast Muschio Selvaggio, che per questa settimana si sposterà proprio a Sanremo. É infatti questo il motivo per il quale non alloggerà con la moglie, come ha dichiarato lui stesso durante la diretta Instagram di questa mattina: "Vivremo in due case separate perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio. Ma ci vedremo, oggi andrò a trovarla". Poi il rapper ha rivelato che presto svelerà il nome del "grande escluso dal festival" che sarà ospite del loro podcast, in onda dal 7 all'11 febbraio alle 18.45 su Rai2. Stando ad alcuni indizi, dovrebbe trattarsi di Beppe Vessicchio, che per la prima volta non andrà a Sanremo.

Cosa canterà Fedez a Sanremo 2023

Fedez parteciperà al Festival di Sanremo 2023 anche esibendosi dal palco della nave Costa Smeralda, dopo aver partecipato in passato in gara con Francesca Michielin. A questo proposito, nella diretta Instagram di questa mattina, il rapper ha svelato quale brano porterà: "Ho preparato un freestyle prodotto da Salmo che canterò a Sanremo. Posso solo dire che è tosto, tosto".