I 65 anni di Madonna: “È bello sentirsi vivi”, dove e con chi ha festeggiato Madonna ha festeggiato i suoi 65 anni a Lisbona, in Portogallo. Sui social, il video in cui spegne le candeline ed esprime un desiderio.

A cura di Daniela Seclì

Il 16 agosto, Madonna ha compiuto 65 anni. La star sta decisamente meglio. Il periodo buio dell'infezione batterica che ha messo a rischio la sua vita sembra ormai superato e Louise Veronica Ciccone è già concentrata sul Celebration Tour per i 40 anni di carriera. Ecco come ha festeggiato il suo compleanno.

Madonna ha festeggiato il compleanno a Lisbona con la famiglia e gli amici

Madonna ha scelto il Portogallo come cornice della sua festa di compleanno. La star è stata immortalata a Lisbona. Il Daily Mail, senza scendere troppo nei dettagli, ha fatto sapere che la star era "in compagnia di amici e familiari" mentre festeggiava i suoi 65 anni. In un video circolato sui social (vedi in alto, ndr), Madonna è immortalata un attimo prima di soffiare sulle candeline. La cantante esprime un desiderio, poi commenta: "È bello sentirsi vivi". Nel giorno della sua festa, non ha dimenticato i milioni di fan, alcuni dei quali la seguono devotamente sin dagli inizi della sua carriera.

Il selfie pubblicato per i suoi 65 anni

Nel giorno della sua festa di compleanno, Madonna ha avuto un pensiero anche per i suoi tantissimi fan. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie che la ritrae con scintillanti occhiali da sole, piume e guanti neri. Ha aperto un box, per dare agli utenti la possibilità di contattarla. Ha permesso loro di inviarle gli auguri di compleanno.

Il tour rimandato a causa dei problemi di salute

Come aveva svelato Page Six, lo scorso giugno Madonna è stata ritrovata priva di sensi. È stata soccorsa e portata immediatamente in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Aveva un'infezione batterica e le sue condizioni sembravano preoccupanti. Al suo fianco, c'era la figlia Lourdes, ma anche gli altri cinque figli Rocco, Mercy, David, Stella e Estere, le sono stati di grande sostegno. La ripresa è stata faticosa e Madonna si è vista costretta a rimandare il tour mondiale. Ma ora sta meglio ed è pronta a girare il mondo con il suo Celebration Tour.