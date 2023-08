Harry Styles acquista a 6 sterline un suo ritratto fatto Joe Lycett: “Voglio appenderlo in casa” Harry Styles ha acquistato un ritratto di se stesso realizzato da Joe Lycett al prezzo di sei sterline. Il comico, presentatore televisivo e artista, aveva pubblicato sui social una versione parodia dell’opera di David Hockney, che sarà esposta alla National Portrait Gallery. L’artista se ne è subito innamorato.

Sei sterline. È questo il prezzo al quale Harry Styles ha acquistato un ritratto di se stesso realizzato da Joe Lycett. Il comico, presentatore televisivo e artista, aveva pubblicato sui social una versione parodia dell'opera (sempre un ritratto del cantante) realizzata da David Hockney per la sua collezione alla National Portrait Gallery. La star se ne è subito innamorata, tanto da volerla a tutti i costi nella sua casa.

L'acquisto di Harry Styles

Harry Styles si è innamorato dal ritratto fatto da Joe Lycett, una caricatura di quello realizzato qualche mese prima dall'artista David Hockney, che da novembre sarà esposto alla National Portrait Gallry di Londra. Il cantante ha quindi scritto al comico e presentatore televisivo chiedendogli di poterlo avere. Lycett ha pubblicato gli screen della loro conversazione e della fase di "contrattazione". "Penso che sia incredibilmente importante che io acquisti questo ritratto da te. Se mai prendessi in considerazione l'idea di separarti da questo capolavoro, mi piacerebbe appenderlo immediatamente a casa mia",ha scritto Styles. Lycett ha risposto: "Te lo darò per 8 sterline".Il cantante ha contrattato:"6 sterline". Il tutto è diventato poi comico, tanto che il conduttore ha aggiunto: "Offerta finale 6.50 sterline. O 6 sterline e un grosso burro di arachidi KitKat". Affare fatto.

Ancora incredulo, Lycett ha pubblicato un post "parodia" del momento in cui Styles ha incontrato Hockney in Normandia per realizzare il ritratto originale. Queste le parole del comico:

Pochi mesi fa sono stato contattato dal manager di Harry Styles che mi chiedeva se potessi considerare l'idea di fare un suo ritratto. Non conoscevo la sua celebrità all'epoca, quindi ho detto di sì, ma vorrei non aver causato tutto questo disastro. È venuto nella mia casa vacanze a Padstow e si è seduto per due giorni ma ho impiegato alla fine soltanto circa 20 minuti per il ritratto.

Diversi fan hanno commentato il ritratto di Lycett sostenendo che in realtà assomigliasse più al comico Alan Carr che all'ex membro dei One Direction.

Il ritratto originale di David Hockney in mostra alla National Portrait Gallery

Il ritratto originale è stato realizzato dal grande pittore David Hockney e verrà esposto, dal prossimo novembre, alla mostra David Hockney: Drawing from Life, allestita alla National Portrait Gallery.

Il cantante ha incontrato l'artista di persona, il quale non era a conoscenza della sua celebrità, ma interessato solo a coglierne l'essenza. "Allora non ero veramente consapevole della sua celebrità, era solo un'altra persona che era venuta nel mio studio", aveva dichiarato Hockney a Vogue a proposito dell'ex membro dei One Direction.