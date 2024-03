Harry e Meghan negano di avere commentato le foto ritoccate di Kate, smentita la versione dell’insider Un portavoce di Archewell, la fondazione che fa capo a Harry e Meghan Markle, nega le dichiarazioni attribuite a una fonte vicina ai duchi di Sussex a proposito dell’ormai celeberrimo caso della foto che Kate Middleton ha ammesso di avere ritoccato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Un portavoce di Archewell, la fondazione che fa capo a Harry e Meghan Markle, smentisce le dichiarazioni attribuite ai duchi di Sussex a proposito del caso della foto ritoccata che ha avuto per protagonista Kate Middleton. In una dichiarazione rilasciata a Newsweek, il portavoce della fondazione ha smentito quanto pubblicato da PageSix. “Quelle dichiarazioni, attribuite a una fonte vicina a Harry e Meghan, non venivano da noi”. Si chiude così il caso che aveva spinto il Sun e una serie di altri tabloid britannici ad accusare di ipocrisia Meghan, le cui foto sarebbero state a loro volta ritoccate.

Quali sono le dichiarazioni smentite da Harry e Meghan

Una fonte, descritta da PageSix come molto vicina a Harry e Meghan, aveva commentato così la vicenda che ha travolto Kate Middleton: “Se Harry e Meghan avessero commesso lo stesso errore sarebbero stati annientati. Per le due coppie non valgono le stesse regole. Ma questo è un errore che Meghan non farebbe mai, ha un occhio acuto e un’attenzione pazzesca ai dettagli”. I duchi di Sussex hanno fatto però sapere che tali dichiarazioni non provengono dal loro entourage o da una fonte a esso vicina, contrariamente a quanto sostiene la stampa britannica.

Kate Middleton si è scusata per la foto ritoccata

Intanto, dato il polverone alzato dalla pubblicazione della foto sull’account Instagram ufficiale di Kensington Palace, Kate Middleton ha deciso di scusarsi pubblicamente: “Come molti fotografi amatoriali, faccio occasionali esperimenti con il photo editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione che la foto di famiglia che abbiamo condiviso ha provocato”. Scuse che non hanno placato la polemica: sono ancora migliaia coloro che si stanno chiedendo per quale motivo Kate si sia sentita spinta a condividere uno scatto palesemente ritoccato e, probabilmente, non recente.