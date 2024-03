“Foto ritoccate da Kate? Mai con Meghan”, ma i tabloid la accusano: “Ecco i loro scatti modificati” Fonti vicini a Harry e Meghan puntano il dito contro Kate Middleton per la foto diffusa da Kensington Palace che la principessa del Galles ha ammesso di avere ritoccato. Ma i tabloid britannici puntano il dito contro la duchessa di Sussex: “Ipocrisia, anche le sue foto sono tate ritoccate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso della foto che Kate Middleton ha ammesso di avere ritoccato ha acuito la frattura tra il principe e la principessa del Galles e i duchi di Sussex. Fonti vicine a Meghan Markle, solo poche ore fa, hanno puntato il dito contro la moglie di William, accusata di avere alterato il primo scatto dopo l’intervento chirurgico all’addome a cui è stata sottoposta a gennaio. “Meghan non l’avrebbe mai fatto”, hanno fatto sapere dall’entourage della duchessa. Un commento che ha provocato il fastidio dei tabloid britannici, pronti a difendere la principessa del Galles.

I tabloid britannici accusano Meghan Markle di ipocrisia

È stato il Sun, seguito a ruota da diverse altre testate britanniche, il primo ad accusare Meghan Markle di ipocrisia a causa del commento circolato a proposito della foto di Kate ritoccata. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti alcuni degli scatti che hanno per protagonisti i duchi di Sussex che sarebbero stati alterati esattamente come accaduto con la foto in cui Kate Middleton posa con i suoi figli.

Quali sono le foto di Meghan Markle ritoccate

Il primo scatto a finire sotto la lente di ingrandimento è stato quello utilizzato per annunciare la seconda gravidanza di Meghan, all’epoca incinta della piccola Lilibeth.

Leggi anche Perché Kate Middleton ha modificato la foto: un tragico errore che ha peggiorato la situazione

Lo scatto che il fotografo Milan Harriman ha ammesso di avere ritoccato, aggiungendo l'immagine del salice alle spalle dei duchi di Sussex.

Quello scatto vedeva Meghan posare con la testa appoggiata sul grembo di Harry. Alle loro spalle un maestoso salice. Proprio il salice, però, è un elemento che non esiste nella foto originale. Era stato proprio il fotografo che l’ha scattata, Milan Harriman, ad ammettere nel 2021 di avere aggiunto il salice: “È incredibile quello che puoi fare con la tecnologia”. Il secondo scatto finito sotto la lente di ingrandimento è quello che la coppia divulgò a Natale del 2021. Quella foto mostrava il piccolo Archie in primo piano, alle sue spalle sullo sfondo i genitori.

Ma l’immagine di Meghan, secondo diversi esperti, risulterebbe essere pesantemente manipolata, addirittura aggiunta in un secondo momento. Bocciata anche la foto usata nel 2021 per la copertina di Time magazine. Secondo un critico, nella foto usata per la cover “Harry aveva fin troppi capelli”.