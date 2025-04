video suggerito

Gwyneth Paltrow: "Ero ossessionata da un tipo di dieta, ora mangio di nuovo pane e pasta" Gwyneth Paltrow ha messo un freno al rigido schema alimentare seguito per anni. L'attrice ha rivelato che, dopo essere stata "ossessionata" per anni da un certo tipo di dieta, ora ha ripreso a mangiare pane, pasta e altri alimenti che aveva abolito.

Gwyneth Paltrow ha messo un freno al rigido schema alimentare seguito per anni. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l'attrice premio Oscar ha ricominciato a mangiare alcuni cibi che per molto tempo aveva abolito. Nell'ultimo episodio del suo podcast, Paltrow ha ammesso che di essere diventata ossessionata da un'alimentazione "molto, molto sana".

Gwyneth Paltrow: "Ero ossessionata da un tipo di dieta"

"Ho seguito per un certo periodo una dieta macrobiotica ferrea" ha spiegato Gwyneth Paltrow nell'ultima puntata del suo podcast. "Così sono diventata ossessionata da un'alimentazione molto, molto sana" ha aggiunto l'attrice. La star, premio Oscar per il ruolo nel film Shakespeare in Love del 1999, era diventata un punto di riferimento nel mondo del benessere e del cibo. A lungo, infatti, aveva promosso i benefici legati ad alcune diete, una scelta legata al cancro alla gola che aveva colpito suo padre. Ultimamente, però, l'attrice ha rivelato di aver ampliato le sue scelte alimentari.

Gwyneth Paltrow: "Sto tornando a mangiare pane"

La dieta seguita da Gwyneth Paltrow si basa sull'idea di nutrirsi come "i nostri antichi antenati" per "ridurre il rischio di contrarre certe malattie". Per questo motivo, l'attrice ha approfondito il suo legame con il cibo e con la filosofia intono alla dieta macrobiotica: "In sostanza rispecchia il modo in cui si mangia nelle montagne del Giappone, in modo molto locale e molto stagionale. Molto pesce, verdure, riso, niente latticini, niente zucchero, ecc". Adesso, però, il premio Oscar ha mollato un po' la presa:

Sto tornando a mangiare pane a lievitazione naturale e un po' di formaggio… ecco, l'ho detto. Un po' di pasta, dopo essere stato severo con essa per così tanto tempo. Ma ripeto, penso che sia un buon modello, giusto? Mangiare cibi il più possibile sani e freschi. Non credo che ci sia nessun medico o nutrizionista che lo negherebbe, è un buon punto di partenza.