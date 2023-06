Giuseppe Giofrè debutta come attore: è nel cast del film L’estate più calda Giuseppe Giofrè debutta su Prime Video in qualità di attore: è nel cast di “L’estate più calda” al fianco di Michela Giraud, Stefania Sandrelli e Nino Frassica, disponibile dal 6 luglio.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'esperienza sulla poltrona rossa in qualità di giudice nell'ultima edizione di Amici di Maria de Filippi al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè debutta come attore nel film L'estate più calda. Il ballerino che si è esibito accanto a star di fama mondiale come Jennifer Lopez e Taylor Swift ha annunciato con un post su Instagram la notizia: "Il 6 luglio esce su Prime video un film in cui interpreto un ruolo, piccolo ma molto divertente con Michela Giraud".

L'annuncio di Giuseppe Giofrè

Il ballerino e volto televisivo, giudice di Amici 22, Giuseppe Giofrè con un post su Instagram ha annunciato l'uscita del film su Prime Video che lo vede nel cast. "E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud?", le parole prima di svelare che si tratta del film "L'estate più calda" diretto da Matteo Pilati.

La prima esperienza sul set cinematografico per Giofrè ricorda quella di Sebastian Melo che dopo Amici, programma al quale partecipò nel 2017, è entrato a far parte, nel 2022, del cast del terzo capitolo della saga di film Magic Mike con Salma Hayek e Channing Tatum.

Il cast di L'estate più calda, dal 6 luglio su Prime Video

Il film L'estate più calda, dal 6 luglio su Prime Video diretto da Matteo Pilati e prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios in collaborazione con Rufus Film, parla d'amore: al centro un triangolo amoroso tra due amiche, Lucia (interpretata da Nicole Damiani) e Valentina (Alice Angelica) innamorate dello stesso ragazzo, Nicola, interpretato da Gianmarco Saurino. Nel cast anche Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud. La colonna sonora è di Francesca Michielin, Fulmini addosso, disponibile in radio e sulle piattaforme dal 9 giugno.