Sebastian Melo da Amici a Hollywood, il ballerino nel cast di Magic Mike con Tatum e Hayek L’ex ballerino di Amici, protagonista nell’edizione 2017, sarà nel cast del terzo capitolo della saga di “Megic Mike”. Nel trailer del film Sebastian Melo compare diverse volte al fianco della co-protagonista Salma Hayek.

A cura di Andrea Parrella

Sebastian Melo in una scena di "Magic Mike – The Last Dance" con Salma Hayek

La scuola di Amici si conferma sempre di più un trampolino di lancio per la carriera degli allievi nel mondo dello spettacolo. Tante e tanti tra loro riescono a trovare sbocchi per realizzare i propri sogni, superando anche i confini nazionali. L'ultimo caso è quello di Sebastian Melo, ex ballerino della scuola di Maria De Filippi che nell'edizione 2017 sfiorò la finale del programma e farsi notare anche da Eleonora Abbagnato per il suo talento, tanto da riuscire ad entrare subito a far parte di una compagnia di ballo come professionista.

Sebastian Melo ad Amici nel 2017

Il trailer del film con Sebastian Melo

Negli ultimi mesi Sebastian ha trovato nel cinema una nuova possibilità, con la partecipazione al film “Magic Mike – The Last Dance”, nuovo e ultimo capitolo della saga con Channing Tatum che riprende il ruolo di Mike Lane, diretto da Steven Soderbergh in questo adattamento del terzo capitolo del franchise nato dalla sceneggiatura scritta da Reid Carolin. Oltre a Tatum, protagonista di Magic Mike – The Last Dance sarà anche Salma Hayek Pinault, che avrà un ruolo centrale nella pellicola e anche molti momenti proprio con Sebastian Melo, come si può notare dal trailer in cui il ballerino compare diverse volte in momenti di ballo e di svago al fianco dell'attrice co-protagonista. Ecco il trailer del film in cui Sebastian compare chiaramente in diversi momenti.

La trama di Magic Mike – The Last Dance

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare… e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?