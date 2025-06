video suggerito

Giulia De Lellis in Corea per lavoro: "Parlano malissimo in inglese. Non giro con un traduttore" Giulia De Lellis si trova in Corea per motivi di lavoro. L'influencer sta raccontando sui social il suo soggiorno a Seul, condividendo con i suoi follower le impressioni del viaggio e dei trattamenti beauty a cui si sta sottoponendo.

In questi giorni Giulia De Lellis si trova a Seul, in Corea, per motivi di lavoro. Come al solito, sui suoi social sono apparsi diversi video in cui mostra spezzoni della sua quotidianità, in particolare della sua "beauty" routine. Una frase, però, ha attirato l'attenzione dei fan.

Giulia De Lellis in Corea: i trattamenti beauty a Seul

Dalla capitale della Corea del Sud, Giulia De Lellis non perde occasione per raccontare sui suoi profili Instagram e TikTok il viaggio di lavoro. In un lungo video, l'influencer si è filmata mentre viene sottoposta a diversi trattamenti per migliorare la sua pelle, dalla detersione, fino all'applicazione di prodotti per il viso. "Vedrete spesso questa serie di lozioni, sieri… – annuncia De Lellis – Non ho capito bene cosa fossero, perché loro parlano veramente malissimo in inglese e probabilmente io capisco ancora peggio".

Molti, tra i commenti, hanno posto l'attenzione sulla sua frase relativa al gap linguistico, chi polemizzando, chi per chiedere spiegazioni. "Che spettacolo, ma come ti fai capire?" è stata la domanda di un'utente. La creator, nel rispondere, ha colto l'occasione per chiarire cosa intendesse: "No ero ironica, parlano inglese .. un po' così ma ci si capisce benissimo. Ps: Non giro ovviamente con un traduttore".

@giuliadelellis103 Ps: specificare che si è in gravidanza ( adotteranno il trattamento più adatto per voi e senza rischi ) 🫶🏻 Ps2: specifare se non volete che tocchino i capelli puliti ( ma sarà inutile.. li toccheranno !) 🫶🏻 Meraviglioso…Uno dei migliori mai fatti! Io ero da seoulistique skin (consigliato) ♬ 10 minutes ・ Ambient ・ Relax ・ Slow(1286841) – Gloveity

Giulia De Lellis sui trattamenti in Corea: "Alcune cose da noi non ci sono"

Tra i commenti, però, in tanti hanno obbiettato come i trattamenti a cui si è sottoposta l'influencer a Seul, siano effettuabili anche in Italia. "Cara Giulia non serve andare in Corea se trovi le vere professioniste nel settore dell'estetica – si legge tra i messaggi – Questa è la normalità di un trattamento viso!". E la replica dell'influencer: "Tesoro io ne ho girate un po'… e certe cose da noi non ci sono ancora".

In un altro commento, invece, una dei suoi follower sottolinea:

Sono certa che tu abbia girato molte professioniste e in un oceano di proposte certo non è sempre facile incontrare tutti i metodi e professioniste. Mi sento di difendere le mie colleghe, posso assicurarti che quanto hai vissuto, bellissimo e nulla da replicare, esiste in Italia da anni ancora prima dell'avvento della Skincare coreana.