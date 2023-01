Giulia Belmonte, compagna di Stash: “Per smettere di allattare ho usato l’aceto” Giulia Belmonte, compagna di Stash e madre delle piccole Grace e Imagine, rivela il trucco casalingo utilizzato per smettere di allattare la primogenita: “Nessuna delle due voleva smettere, ho usato l’aceto”.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Belmonte, compagna di Stash e madre delle piccole Grace e Imagine, le figlie nate dal legame con il cantautore, rivela quale trucco casalingo ha utilizzato per smettere di allattare la primogenita. L’influencer e conduttrice ha raccontato ai followers che staccare l’allattamento sarebbe stato più difficile del previsto. La decisione è arrivata con la seconda gravidanza. Giulia è rimasta incinta per la seconda volta quando la primogenita aveva circa un anno. “Io non volevo smettere di allattare. È stato difficile per entrambe, me e la piccola Grace, neanche lei voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite”, ha rivelato in una Instagram stories alle followers che quotidianamente le chiedono consigli pratici su bambini e gravidanza.

“Aceto sul seno per convincere mia figlia a rifiutarlo”

“Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava il seno all'addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia”, ha raccontato Giulia, per poi aggiungere, “Per farla staccare dal seno ho messo dell'aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno autonomamente”.

Chi è Giulia Belmonte

Giornalista, conduttrice tv e, oggi, anche influencer, Giulia Belmonte è diventata popolare anche grazie alla relazione con Stash, frontman del gruppo The Kolors. Nata nel 1995 a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, ha cominciato a muovere fin da giovanissima i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 ha partecipato a Miss Italia per poi decidere di seguire la passione per il giornalismo. La relazione con Stash è cominciata nel 2019. A poca distanza da quel colpo di fulmine è arrivata la prima gravidanza per la coppia. Giulia è diventata mamma della piccola Grace e, a seguire, la coppia ha accolto l’arrivo della secondogenita Imagine.