Stash e l’amore per Giulia Belmonte: “Lei è il mio miracolo, mi ha reso un uomo migliore”

A cura di Gaia Martino

Antonio Fiordispino alias Stash è stato il primo ospite di Silvia Toffanin oggi, domenica 27 novembre, a Verissimo. Il cantante dei The Kolors è diventato da pochi mesi papà bis: dopo Grace, è nata Imagine lo scorso 14 agosto. "La vita oggi è amplificata, hai tanta voglia di dire cose in più, un po' di sonno in meno ma ormai sono abituato" ha commentato l'artista. Prima di accogliere in studio la sua dolce metà Giulia Belmonte ha raccontato del loro amore. "Lei è il mio miracolo" ha detto con gli occhi visibilmente commossi.

Le parole d'amore per Giulia Belmonte

Stash è innamorato della sua Giulia Belmonte che pochi mesi fa lo ha reso papà per la seconda volta. "Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all'altro ed è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Mi rende migliore, da quando è arrivata lei è tutto più bello" ha detto a Silvia Toffanin prima di presentarla in studio: "Lei è la donna più bella del mondo". Il 3 dicembre 2020 è nata la loro primogenita, Grace, ad agosto 2022 la seconda figlia Imagine. "Con loro sono migliorato" ha detto il cantante, "Io sono molto felice, ieri sera eravamo sul divano tutti insieme e non mancava niente" ha continuato l'influencer.

"La scuola di Amici è la mia seconda famiglia"

"Ovviamente mi piacerebbe tornare nel ruolo di giudice ad Amici, se Maria De Filippi mi chiama io vado. Amici è la mia seconda famiglia, il rapporto con tutte le persone del talent, oltre Maria, mi fa sentire a casa ogni volta che ci torno" ha raccontato Antonio Fiordispino che è diventato famoso con la sua band proprio grazie al talent show. I The Kolors vinsero Amici nel 2015. Dopo aver visto un video registrato dall'insegnante del talent show Rudy Zerbi ha commentato: "Si è creato un rapporto fraterno con lui, ricordo i nostri viaggi in treno".