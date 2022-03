Giucas Casella saluta il GF Vip, oltre il fenomeno da baraccone c’era una persona A un passo dalla finalissima, Giucas Casella viene eliminato dal GF Vip dopo oltre sei mesi, nei quali ha raccontato chi c’era dietro lo strambo illusionista che conosciamo da 30 anni.

A cura di Andrea Parrella

Dopo una resistenza di sei mesi, la corsa di Giucas Casella si ferma a pochi metri dalla vittoria al GF Vip. È lui il primo eliminato della finale del Grande Fratello Vip del 14 marzo, uscendo sconfitto dal televoto con Jessica che, di fatto, gli impedisce di essere uno dei cinque finalisti di questa edizione. Un esito inatteso fino a qualche settimana fa, quando la resistenza di Giucas Casella a nomination e televoto aveva portato a pensare potesse essere davvero lui il principale candidato alla vittoria finale. Al contrario, al banco di prova del gradimento del pubblico, Giucas non ha tenuto.

La sua è stata un'esperienza oggettivamente gloriosa, se si combina il micromondo del Grande Fratello Vip con la sua storia professionale. Veterano della Tv, 72 anni all'anagrafe, Casella sembrava essere arrivato alla corte di Signorini per restarci poche settimane. Al contrario, così come è accaduto per Katia Ricciarelli, la sua permanenza nella casa è andata ben al di là delle più rosee aspettative.

Con quell'essere costantemente fuori giri, contro tempo rispetto allo svolgimento del gioco, Giucas Casella è stato un appuntamento fisso di ogni puntata del Grande Fratello Vip di quest'anno, perso in quel suo universo parallelo e apparentemente sganciato dalla realtà, al punto da apparire forzato in alcuni momenti.

A volerla vedere in chiave simbolica, questa partecipazione al GF Vip consacra un uomo che aveva fatto fatica a raccontarsi oltre gli strambi esperimenti di ipnosi che pure lo avevano consegnato alla memoria televisiva nazionale. A dispetto dell'enorme risonanza che la Tv contemporanea fatta di reality e interviste offre alla vita privata dei personaggi noti, Casella era rimasto stranamente nell'ombra, incastrato nei motti gridati alla domenica pomeriggio. Questo GF Vip gli ha concesso dei mesi di luce e ne è uscita una figura non meno bizzarra, però umana, conuna storia complessa e a suo modo dolorosa. Non solo quel fenomeno da baraccone a cui ci ha addomesticati per decenni. È difficile immaginarlo in altre collocazioni televisive, ma Giucas ha saputo raccontarsi come nessuno si aspettava, regalando per giunta una quantità spropositata di meme. Che non è poco.