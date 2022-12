Giù le mani da Rocco Siffredi, simbolo enorme dell’Abruzzo intero

Qualcuno vuole rovinare la festa a Rocco Siffredi. Il Comune di Ortona, città natale dell’imprenditore hard che all’anagrafe si chiama Rocco Tano, ha deciso di assegnare all'attore il massimo riconoscimento cittadino, il Premio 28 dicembre. Lo stesso premio, per rendere bene l’idea, prima di lui è andato a dotti, medici e sapienti, altro che stelle del godereccio e dell’hard. Non ha avuto nessun dubbio il sindaco di Ortona, Leo Castiglione: "Rocco è un personaggio che proietta la nostra città a una dimensione internazionale".

Per questo motivo, c’è ovviamente una schiera di persone – per ragioni politiche, soprattutto – che ha alzato il ditino e si è interrogata sui “valori sociali” incarnati da Rocco Siffredi. Ma su di lui dubbi non dovrebbero essercene. Un uomo che è riuscito a trasformare un’industria considerata per anni alla stregua di una setta, circoscritta dall’opinione pubblica a un girone infernale di depravati senza morale. L’industria del porno è stata invece fondamentale per lo sdoganamento dei comportamenti sessuali, la libertà del piacere e del piacersi. Un uomo che, certamente, ha vissuto in un contesto con non poche ombre, ma in fin dei conti il torbido è stato il suo mestiere.

Piaccia o meno, Rocco Siffredi incarna anche il valore della ‘famiglia’, dato che ne ha fatto il centro della sua vita privata da ormai oltre trent’anni. Sua moglie, Rosa Caracciolo, lasciò il porno per una famiglia con lui. Il suo lavoro ha sempre messo a dura prova l’equilibrio matrimoniale. Ci sarà anche Rosa Caracciolo, insieme ai loro figli Lorenzo e Leonardo. Una scelta simbolica giustissima.

Rocco Siffredi con la moglie Rosa Caracciolo e con i figli Leonardo e Lorenzo.

Un premio che arriva, forse non a caso, mentre Netflix ha annunciato un approfondimento del lato umano e meno conosciuto di Rocco Siffredi. Si chiama "SuperSex": è la serie tv che racconterà le origini dell'attore di Ortona con Alessandro Borghi protagonista.

Rocco Siffredi è un simbolo enorme dell’Abruzzo intero. Rocco come Ovidio, come Benedetto Croce e Gabriele D’Annunzio. Rocco proprio come Ennio Flaiano, che si è fatto monumentale lontano da casa, dalla sua Ortona che, giustamente, il 28 dicembre lo premia.