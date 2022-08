Giorgio Chiellini: “Sono brutto, fare il calciatore mi ha aiutato ad avere più donne” Giorgio Chiellini, ex Capitano della Juve che oggi milita nel Los Angeles FC, ha fatto una confessione a Blind sulla sua vita privata: si è descritto come “brutto”, raccontando che a salvarlo con le donne e il sesso è stata la fama del calciatore.

A cura di Gaia Martino

L'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini oggi veste la maglia del Los Angeles FC e in un'intervista per Bild, nel podcast Team Serie A, si è lasciato andare ad una riflessione che riguarda la sua vita privata. È sposato con Carolina Bonistalli dal 2014, donna che lo ha reso padre di due bambine, Nina e Olivia, e ai microfoni del quotidiano tedesco ha confessato che dal punto di vista sessuale lo ha aiutato la fama: "Guarda come sono brutto. Non sono di certo il più bello della mia generazione". Già a Fedez, ospite di Muschio Selvaggio, fece la stessa confessione.

La confessione di Giorgio Chiellini

Nel podcast Team Serie A ai microfoni di Bild, Giorgio Chiellini ha confessato che la sua fama da calciatore lo ha aiutato nella vita sessuale: "Guardami, guarda come sono brutto". L'ex capitano bianconero oggi un giocatore del Los Angeles FC ha confessato di non essersi mai sentito migliore dei suoi colleghi della sua stessa età: "Ero come il brutto anatroccolo".

Essere un calciatore di successo mi ha aiutato ad avere storie con più donne rispetto a quelle che avrei potuto avere se avessi fatto un altro mestiere.

Stessi concetti espressi quando fu ospite di Muschio Selvaggio, rispose ad una domanda di Fedez sull'argomento: "Io sono brutto come la fame, sì fare il calciatore fa sco*are di più".

Oggi è sposato con Carolina Bonistalli

Il calciatore è sposato dal 2014 con Carolina Bonistalli, le loro nozze si celebrarono a Livorno con festa nella tenuta dei Della Gherardesca a Castagneto Carducci. Sono genitori di due splendide bambine, Nina e Olivia, protagoniste del profilo social della donna di cui si sa molto poco. La primogenita ha oggi 7 anni, la seconda appena tre, compiuti lo scorso giugno. Nonostante sia attiva sul suo account Instagram, sulla Bonistalli non si conoscono molte informazioni se non che è nata nel febbraio del 1983: quest'anno ha compiuto 39 anni.