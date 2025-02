video suggerito

Gino D'Acampo accusato di comportamenti inappropriati, lo chef star della tv inglese respinge le accuse Gino D'Acampo, noto chef della tv inglese, è stato accusato di atteggiamenti "intimidatori" e "inappropriati" con battute a sfondo sessuale durante i suoi programmi tv, da decine di donne. La star di origine italiana, però, respinge con forza le accuse.

A cura di Ilaria Costabile

Gino D'Acampo, lo chef già star della tv inglese, è stato accusato di comportamenti inappropriati e intimidatori nei confronti di alcune donne, sul set di alcuni suoi programmi televisivi. Le accuse sono state prontamente respinte e, lui stesso ha sottolineato come il modo di scherzare incentrato sui doppi sensi sia diventato una sua cifra stilistica, spinta anche da alcune emittenti televisive.

Gino D'Acampo accusato da decine di donne

Lo chef è stato accusato di aver adottato comportamenti inappropriati e intimidatori, come battute e gesti a sfondo sessuale, rivolte a dipendenti o collaboratori delle trasmissioni in cui lo D'Acampo è il volto principale. I programmi in questione sarebbero quelli dell'emittente Itv. Molte le donne, secondo l'Ansa sarebbero almeno una decina, che hanno descritto le esperienze vissute sul set in compagnia del cuoco originario di Torre del Greco, come "inaccettabili" e "angoscianti". Si tratterebbe di episodi verificatisi almeno dieci anni fa e che, in questi anni, non sono mai stati resi noti. I racconti delle dipendenti dei programmi con protagonista la star della cucina inglese, sono stati raccolti in un'inchiesta firmata proprio dall'emittente Itv.

Lo chef smentisce le accuse

Gino D'Acampo, però, respinge con forza le accuse, sottolineando il fatto che mai finora nessuno si fosse lamentato della sua condotta. D'altro canto, lo chef ha ricalcato un atteggiamento guascone e imperniato sui doppi sensi, tanto che in molti casi sono stati un elemento distintivo delle sue trasmissioni, favorendo anche l'audience di alcune trasmissioni popolari. Lo chef, protagonista di cooking show, ma anche di talk show del mattino, nonché della serie in compagnia di Gordon Ramsay e Fred Sirieix, dove accompagnato dallo chef stellato e dal maitre di origine francese, girava nei territori inglesi e non solo, per scoprire le prelibatezze culinarie dei dintorni.