Cannavacciuolo assaggia i piatti di MasterChef per finta? Valerio Braschi spiegò come funzionano le riprese È diventato virale il frammento in cui il giudice di Masterchef finge di assaggiare un piatto di Linda. Clamore smentito dalle spiegazioni dell’ex concorrente Valerio Braschi , che in un’intervista aveva chiarito come funzionano le registrazioni: “Assaggiano davvero, ma durante le riprese passano alcune ore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il video di Antonino Cannavacciuolo che assaggia per finta il piatto di Linda nell'ultima puntata di MasterChef andata in onda lo scorso giovedì 16 gennaio 2025 è virale su TikTok. Le immagini mostrano lo chef mentre mette in bocca un cucchiaio vuoto, prima di dare il suo giudizio sul piatto. Sebbene si tratti di un caso isolato, se non di un errore di montaggio, i telespettatori stanno commentando il video sui social sostenendo che il talent show di cucina, in onda su Sky Uno, "sia finto". La risposta su come si svolge e su come viene realizzato il programma televisivo la diede Valerio Braschi, vincitore di MasterChef 6, durante un'intervista nel podcast Gurulandia: "Assaggiano davvero, ma durante le riprese passano alcune ore".

Il video di Antonino Cannavacciuolo mentre assaggia un piatto

Il momento in cui Antonino Cannavacciuolo assaggia il piatto di Linda nell'ultima puntata di MasterChef andata in onda non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Le immagini mostrano lo chef mentre mette in bocca il cucchiaio vuoto, prima di dare un giudizio sul piatto. Bisogna sottolineare che si tratta di un caso isolato, essendo la degustazione avvenuta sul serio negli altri assaggi, ma perché è successo? Valerio Braschi, chef che vinse la sesta edizione di Masterchef, ospite del podcast Gurualndia un anno fa spiegò come funziona il programma rivelando, nel dettaglio, i tempi televisivi durante le registrazioni delle puntate.

Cosa disse l'ex concorrente Valerio Braschi su MasterChef

Ospite di Gurulandia, Valerio Braschi spiegò le differenze tra la realizzazione delle puntate e le messe in onda di MasterChef. "I tempi delle prove sono quelli. Quando vedi i piatti che vengono scoperti per essere poi replicati, davvero passano due secondi. Non sai cosa c'è sotto. Quando assaggiano i piatti passano tante ore, almeno 3 o 4. Ci dicevano sempre "fai una porzione in più, piccolina" perché i giudici, quando si spengono le telecamere e noi usciamo, assaggiano e sanno dirti se un piatto è buono o no", le parole. In pratica, stando alle parole del vincitore della sesta edizione del cooking show, i giudici dopo la preparazione non assaggiano subito i piatti per questioni televisive: "I piatti si fanno freddi, ma loro assaggiano anche la piccola porzione che noi mettiamo da parte (durante la preparazione, ndr)". Questo avverrebbe per lasciare il tempo ai fotografi di immortalare i piatti. "Ci sta. È un bellissimo programma, non rappresenta la cucina però", aggiunse Braschi. Le prove, invece, vanno esattamente come mostrato in onda: "Loro (i giudici, ndr) non ti aiutano, se possono lasciarti nella me*da, ti lasciano nella me*da. Il telefono te lo sequestrano, te lo danno quando esci. Per i dosaggi devi avere memoria, non puoi neanche parlare con gli altri. Ti dicono "il giorno che non girate, studiate". Io non ho mai studiato".