video suggerito

Isola 2025, Paolo Vallesi esasperato da Dino Giarrusso: “Sei insopportabile, hai rotto i cog***ni” Momenti di tensione nella notte all’Isola dei Famosi 2025 tra Dino Giarrusso e Paolo Vallesi. Durante la costruzione del riparo per la notte, i due naufraghi hanno avuto una discussione accesa. L’attacco del cantante al giornalista: “Per te, fare le cose insieme vuol dire farle come vuoi tu”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momenti di tensione nella notte all'Isola dei Famosi 2025 tra Dino Giarrusso e Paolo Vallesi. Durante la costruzione del riparo per la notte, i due naufraghi hanno avuto una discussione accesa . L'attacco del cantante al giornalista: “Sei insopportabile. Per te, fare le cose insieme vuol dire farle come vuoi tu".

Cosa è successo tra Dino Giarrusso e Paolo Vallesi

Paolo Vallesi e Dino Giarrusso stanno convivendo insieme a Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis sull'Ultima Spiaggia all'Isola dei Famosi. Durante la notte, il meteo è stato particolarmente avverso e i naufraghi hanno dovuto costruire un riparo. È proprio in quel momento che il cantante ha perso le staffe e si è scagliato contro il suo compagno: "Dino, come ca**o vuoi fare? Dimmi come vuoi fare e lo facciamo, si collabora quando si fanno le cose, hai solo rotto i co****ni".

Giarrusso, dal canto suo, gli ha spiegato quanto sarebbe stato importante unire le forze e le idee per portare a casa l'obiettivo, ma Vallesi non ha sembrato apprezzare il modo in cui gli diceva queste cose: "Farlo insieme significa farlo come vuoi tu". Il giornalista, a quel punto, ha provato a farlo ragionare, facendogli notare che in due non sarebbero stati capaci di costruire nulla. Il suo tentativo di riappacificarsi, però, non è andato a buon fine: "Sei una cosa insopportabile", ha ripetuto Paolo.

Dino Giarrusso è l'outsider dell'Isola 2025?

Non è la prima volta che Dino Giarrusso scardina gli equilibri nel reality condotto da Veronica Gentili. Da Teresanna Pugliese a Omar Fantini, spesso il giornalista ed ex inviato de Le Iene è stato accusato di essere una persona "scomoda". Un atteggiamento ostile nei suoi confronti non sempre pare giustificato a sua moglie Sara Garreffa, che in un'intervista a Fanpage.it ha così commentato la situazione: "Credo che molti concorrenti diano un peso diverso alle cose, a seconda delle circostanze. Ho la sensazione che su alcuni atteggiamenti di mio marito si faccia un vero e proprio processo alle intenzioni, non è giusto fare due pesi e due misure".