video suggerito

Federico Chimirri si scontra con Alfonso D’Apice al GF: “Maleducato e buffone, alla tua età ero già padre” Scontro al GF tra Federico Chimirri e Alfonso D’Apice. Nella puntata del reality del 17 febbraio lo chef ha accusato il suo inquilino di essere “maleducato e buffone”. “Hai una faccia cattiva, gli occhi cattivi”, la risposta del napoletano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 17 febbraio 2025, si è acceso al centro del salotto della casa di Cinecittà un aspro confronto tra Alfonso D'Apice e Federico Chimirri. Lo chef ha accusato il suo inquilino di aver sbagliato con Stefania Orlando alla quale avrebbe mancato di rispetto: "Maleducato, non hai rispetto", le parole che hanno dato vita a un botta e risposta faccia a faccia.

Lo scontro tra Federico Chimirri e Alfonso D'Apice

Dopo aver visto il video di Federico Chimirri nel quale accusa Alfonso D'Apice per i toni usati con Stefania Orlando – "Se mio figlio avesse fatto così, so come lo avrei educato. Ma chi sei? Maleducato, non può fare quello che vuole" – , il concorrente napoletano si è seduto davanti al suo inquilino per un faccia a faccia. Così lo chef ha iniziato: "Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto. A 25 anni ero già padre, non è una scusa. Dovresti imparare a trattare le persone più grandi di te".

Alfonso D'Apice ha così risposto: "Tu ora ti senti più uomo dopo questa sceneggiata? Hai detto che non sono stato educato bene, che non sono un uomo. Parli bene l'italiano ma non sai esprimerti ancora bene. Non ti agitare, ti dico in faccia quello che penso".

"Sei diverso da Lorenzo, ti stai comportando come una persona che non sei"

Federico Chimirri ha continuato: "I tuoi genitori forse ti hanno educato bene, sei tu che non hai appreso. Tu hai detto che sono un ruffiano. Hai un atteggiamento strafottente, non le sai tutte tu. Hai cambiato atteggiamento, non sei più tu. Lorenzo è fatto così, tu sei diverso. Ti stai comportamento come una persona che non sei". Allora Alfonso ha risposto: "Io non ho questi pensieri, ti trovo un po' aggressivo. Ti vedo con una faccia cattiva, occhi cattivi". Poi sul paragone con Lorenzo: "Io sono Alfonso, questa cosa mi offende. Mette sotto i piedi la mia intelligenza. Mi ha conosciuto in un momento in cui stavo bene, poi ho dovuto discutere e hai visto un altro lato di me. Sono sempre stato educato e rispettoso. Quando hanno provato a schiacciarmi, ho risposto con la stessa forza".