La stoccata di Magalli ad Adriana Volpe dopo la condanna per diffamazione: "Vorrei abbracciarla, ma è tutta ossa" Riuniti per la prima volta dopo la lite in uno studio Rai, a La Volta Buona, non passa in sordina la battuta di Giancarlo Magalli nei confronti di Adriana Volpe. All'invito di Caterina Balivo di abbracciare l'ex collega per mettere da parte i vecchi rancori, il conduttore ha ironizzato: "Non c'è problema, ma è tutta ossa".

A cura di Sara Leombruno

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si sono riuniti per la prima volta in uno studio Rai, a La volta buona, dopo la vicenda giudiziaria che li vide coinvolti, a seguito della quale il conduttore fu costretto a un risarcimento di 25mila euro a favore dell'ex collega per aver commesso diffamazione nei suoi confronti. All'invito di Caterina Balivo di mettere da parte i vecchi rancori, però, la battuta di Magalli non è passata inosservata: "Abbracciarla? Che problema c'è? Solo che è tutta ossa". Nel 2017, in un post su Facebook aveva detto: "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni".

La reunion in Rai di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Interrogata da Caterina Balivo sulle sue sensazioni dopo la sentenza a suo favore, a seguito della quale Magalli era stato condannato per diffamazione e costretto a un risarcimento di 25mila euro, Adriana Volpe ha detto: "Adesso mi sento leggera, i tribunali hanno detto quello che hanno detto quindi sono contentissima, è chiara a tutti la situazione".

Come spiegato dai diretti interessati, i due si sono conosciuti oltre 16 anni fa, nel trio con Marcello Cirillo quando insieme conducevano I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia. Sul loro rapporto attuale, Magalli ha precisato: "Aspettiamo di lavorare insieme, se capita faremo un programma, ma per ora non ce lo ha proposto nessuno". Per poi aggiungere: "Mia figlia ha scritto un format per noi due".

La battuta di Magalli: "Abbracciarla? È tutta ossa"

Dopo aver mandato inonda un videomessaggio di Marcello Cirillo, che conduceva con loro Mezzogiorno in famiglia, in cui si augurava che dopo anni di guerra tra i due potesse finalmente cominciare un periodo di pace, Caterina Balivo ha invitato gli ex colleghi ad abbracciarsi. A quel punto, però, Giancarlo Magalli non è riuscito a trattenere una battuta su Adriana Volpe: "Abbracciarla? Che problema c'è, è tutta ossa!", ha detto. Immediata la risposta di Balivo, che ha sottolineato: "Questo è body shaming", cercando di stemperare la situazione di imbarazzo.

La vicenda giudiziaria e le accuse di diffamazione

La lite tra i due risale al 2017 quando, rispondendo a un commento di Volpe sull'età del conduttore, Magalli aveva scritto su Facebook: "Sei una rompipalle". Per poi aggiungere: "Ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l'avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni". L'allusione sessista venne definita "gravissima" dalla showgirl, che lo querelò per diffamazione: "Offende me, danneggia mio marito e la Rai".