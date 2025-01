video suggerito

Lorenzo Spolverato ha violato il regolamento al Grande Fratello: provvedimento disciplinare in arrivo Lorenzo Spolverato ha violato il regolamento al Grande Fratello: provvedimento disciplinare in arrivo stasera? Fanpage.it apprende che presumibilmente una nomination d’ufficio potrebbe attendere il concorrente che si è scontrato con Luca Calvani, a sua volta reo di aver accolto un bigliettino in casa per mano di Enzo Paolo Turchi, per cui parimenti esposto a una punizione simile. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Spolverato ha violato il regolamento al Grande Fratello: provvedimento disciplinare in arrivo stasera? Fanpage.it apprende che presumibilmente una nomination d'ufficio potrebbe attendere il concorrente che si è scontrato con Luca Calvani, a sua volta reo di aver accolto un bigliettino in casa per mano di Enzo Paolo Turchi, per cui parimenti esposto a una punizione simile.

Non sono i soli: anche Tommaso Franchi, tornato dalla Spagna, ha riferito delle notizie sulle elezioni di Trump, sul cambio di palinsesto di Mediaset e della conduzione di Diletta Leotta a La Talpa, oltre a varie informazioni sulle dinamiche della Casa. Ne ha parlato in particolare con Mariavittoria Minghetti, esponendosi al medesimo provvedimento che stasera potrebbe travolgerli come un ciclone.

Lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani

“Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Non hai manco coraggio di dire la verità. Quando ti hanno chiesto se avevi ricevuto un bigliettino. All’inizio hai negato, poi hai ammesso di aver ricevuto i bigliettini. Io ho la coscienza pulita e tu no”, ha urlato ieri Lorenzo Spolverato a Luca Calvani.

Quest'ultimo ha vuotato il sacco sulla questione cellulare e Instagram: “Ma perché tu mi devi fare la morale? Non ti posso ascoltare. Ma proprio tu parli? Prima di entrare qui ti sei scritto con Helena e non volevi che uscisse. Ora mi rinfacci un bigliettino che ho ricevuto? Hai la coscienza pulita? Sei sicuro? Sei uscito in Spagna e hai guardato il profilo Instagram di Tommaso riportando anche i numeri dicendo che aveva più follower“.

La difesa di Shaila Gatta e la censura su Mediaset Extra

In evidente difficoltà, Lorenzo ha balbettato: “Davvero, sicuro? Peccato che non sia mai uscita la cosa”, poi ancora: “Cioè, ok, bravo Luca, grandissimo”. Successivamente è corso in cucina da Shaila Gatta e le ha spiegato l'accaduto, ammettendo di fatto quanto successo in Spagna: "Hai sentito cosa mi ha detto? Di quando eravamo in Spagna e ho guardato l’engagement di Tommy su Instagram. Se è vero? Certo, ma l’ho detto solo a Tommaso. Lui l’avrà detto a Mariavittoria e lei l’ha riportato ad altri. Di Mariavittoria non mi posso più fidare. Però anche Tommy che va a dirlo…”.

La fidanzata Shaila Gatta ha preso subito le sue difese e si è fiondata contro Luca, chiedendogli di fare la persona adulta e non trascendere a quei livelli solo perché è in una situazione difficile da gestire. Lo scontro ha portato a una forte divisione in Casa e a una lunga censura sulla diretta h2 di Mediaset extra.