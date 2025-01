video suggerito

Luca Calvani riceve un biglietto dall'esterno al GF. Lui nega tutto, poi confessa: "L'hanno infilato nella giacca" Nei giorni scorsi, Pamela Petrarolo ha trovato un biglietto contenente un messaggio per Luca Calvani, che recita: "No letto Jessica". Nella puntata del 20 gennaio, Alfonso Signorini ha cercato di far chiarezza sulla vicenda, individuando un responsabile e adottando un provvedimento disciplinare verso di lui. Ecco cosa è successo.

A cura di Sara Leombruno

La puntata del Grande Fratello del 20 gennaio non è stata priva di colpi di scena. Dal rientro per ripescaggio di alcuni ex inquilini, tra cui Helena Prestes e Jessica Morlacchi, al ritrovamento di un misterioso bigliettino lasciato dall'esterno per Luca Calvani. Nei giorni scorsi, Pamela Petrarolo aveva trovato il messaggio nei pressi dell'armadio dell'attore: "No letto Jessica", recitava. Visto che ricevere informazioni dall'esterno è contro il regolamento, Alfonso Signorini ha cercato di far chiarezza sulla vicenda, individuando un responsabile e adottando un provvedimento disciplinare verso di lui. Ecco cosa è successo.

Il mistero del biglietto per Luca Calvani

In puntata il conduttore ha affrontato la questione, chiedendo a Pamela che idea si fosse fatta del pizzino. "Ho pensato che probabilmente qualcuno da fuori ha voluto mandare un messaggio per proteggerlo, dicendogli di evitare di mettersi a dormire con Jessica", le parole dell'ex di Non è la Rai. Il messaggio si trovava scritto su un foglietto illustrativo di un medicinale, in particolare di un gastroprotettore. Alfonso, allora, ha precisato: "La cosa interessante è che questa medicina il nostro medico l'ha prescritta a un solo concorrente della casa del GF e si tratta di qualcuno che non è più nella casa. Si tratta di Enzo Paolo Turchi".

Inizialmente, il coreografo ha negato di essere stato il responsabile: "Io non prendevo medicine, prendevo solo la melatonina". Poi, però, dopo il responso della perizia calligrafica di. un perito contattato dal GF, ha ammesso tutto. "Il perito dice che per identiche e compatibili caratteristiche c'è un'alta probabilità che le grafie siano quelle della stessa persona, quindi quella è la tua calligrafia", ha precisato Signorini. Anche Luca Calvani, una volta messo davanti alle evidenze, ha scelto in un primo momento di far finta di niente: "Se lo avessi visto, lo avrei buttato via". Poi, anche lui ha confessato.

Il provvedimento disciplinare

Enzo Paolo, si è giustificato dicendo di aver saputo una cosa importante su Luca Calvani: "Sua figlia stava soffrendo molto per il fatto di vedere il padre dormire nel letto con una donna, con un'altra persona. Ho cercato di non dire della figlia perché mi dispiaceva che lui potesse soffrirne". Proprio per questo, il coreografo ha scelto di infilargli il bigliettino nella giacca. Jessica Morlacchi, interpellata dal conduttore ha detto la sua sulla vicenda: "Se si tratta della tranquillità della figlia di Luca, allora ha fatto bene". Ad ogni modo, il GF ha scelto di penalizzare Turchi, decretando che non avesse diritto a rientrare nella Casa attraverso il ripescaggio.