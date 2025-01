Luca Calvani accusa Lorenzo Spolverato di aver violato il regolamento del GF, il modello ammette: “È vero”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello ieri sera Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno litigato e durante lo scontro si sono accusati a vicenda di aver violato alcune regole del programma. Quando il modello ha rinfacciato all'attore la questione del bigliettino, Calvani ha reagito ricordandogli che anche lui ha barato: "Hai guardato l'engagment di Tommy (Tommaso Franchi, ndr)".

Lo scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato

Nella casa del GF ieri sera Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno discusso animatamente. Erano in giardino insieme ad altri inquilini quando, aperto l'argomento Javier Martinez, si sono trovati in disaccordo. A far scoppiare Lorenzo è stato il commento dell'attore che su Javier ha dichiarato: "Forse quello che ti dà fastidio è che lui senza far niente riceve aerei dalla flotta, voi due (riferendosi a Shaila e Lorenzo, ndr) avete bisogno di lavorare molto per attirare l'attenzione". Lo scontro è proseguito in camera da letto quando Spolverato ha accusato Calvani di "essere furbo": "Proteggi te stesso al posto di fare il paladino della giustizia che qua non serve. Difendi te stesso che non hai manco coraggio di dire la verità. Ti nascondi dietro a un bigliettino", le parole. Calvani ha subito risposto: "Ma cosa? È successo anche a te. Sei uscito per la Spagna, hai guardato l'engagment di Tommy, hai visto che su Instagram Tommy era salito. Nessuno è venuto da te, sono andati al GF a dirlo. Quindi falla finita".

"Si davvero? Questa cosa non è mai uscita, non ne so nulla" ha commentato Spolverato che, poco dopo, però, ha ammesso di aver barato.

Lorenzo Spolverato conferma: "Ho guardato l'engagment di Tommy e gliel'ho detto"

Dopo la discussione con Calvani, Lorenzo Spolverato ha ammesso a Shaila Gatta e Pamela Petrarolo cosa è successo quando ha viaggiato verso la Spagna per il Gran Hermano. Ha confermato di aver scoperto il pensiero del pubblico su Tommaso Franchi: "Ho guardato l'engagment di Tommy e gliel'ho detto. Gliel'ho detto per dargli un consiglio, lui lo ha detto a Mariavittoria, ma questo vuol dire che di Mariavittoria non posso fidarmi", le parole.

"Questo è teatrino, ora scappi" ha poi continuato quando è entrato in sala Luca Calvani. "Io scappo? Sei proprio scemo" ha risposto l'attore.