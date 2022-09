Gina Lollobrigida lascia l’ospedale, Piazzolla: “Ha ritrovato figlio e nipote, è stato commovente” L’assistente di Lollobrigida, accusato dai familiari di circonvenzione, ha raccontato l’incontro in ospedale dell’attrice 95enne con il figlio Mirko e il nipote Dimitri. Lollobrigida era rimasta vittima di un incidente domestico e operata nei giorni scorsi.

A cura di Andrea Parrella

Gina Lollobrigida è stata dimessa dall'ospedale dopo l'operazione al femore di alcuni giorni fa. L'attrice 95enne, ricoverata in ospedale e finita sotto i ferri in seguito a un incidente domestico, è stata dimessa con un deambulatore, ma ha preferito lasciare la struttura accompagnata da Andrea Piazzolla, che l'ha assistita standole accanto per tutta la degenza. Al Corriere Piazzolla ha raccontato che Lollobrigida, non appena dimessa, ha chiesto di poter bere un Crodino: "Gina è straordinaria. L’intervento glielo hanno fatto lunedì, poi è stata un giorno in rianimazione. Ma ho insistito per farla tornare in stanza al più presto, dove sarebbe stata più a suo agio. E infatti dal giorno successivo ha ripreso a truccarsi, per farsi trovare in ordine dai medici".

L'incontro con il figlio e il nipote

Non solo Piazzolla, in questi giorni a farle visita sono stati anche il figlio Milko Skofic e suo nipote, Dimitri, nonostante Lollobrigida avesse chiesto di non farli entrare. Piazzolla ha spiegato: "A quel punto ho tenuto aperta la porta della stanza di Gina, Milko e Dimitri si sono affacciati e poi è stato tutto molto naturale. Hanno pianto insieme, è stato commovente". D'altronde Piazzolla, anche in occasione del processo che lo ha visto coinvolto per circonvenzione, aveva specificato comefosse proprio Lollobrigida a non voler vedere suo figlio e suo nipotee che la cosa non dipendesse affatto dalla sua volontà.

Lollobrigida candidata alle prossime elezioni

L'infortunio di Gina Lollobrigida non le impedirà di dare seguito all'appuntamento elettorale che la attende in qualità di candidata a Latina al collegio uninominale del Senato e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista "Italia sovrana e popolare". Nei prossimi giorni verrà seguita da un'infermiera prima dell'appuntamento che la attende il 25 settembre con gli elettori.

L'incidente di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida si è fratturata il femore dopo essere caduta tra le mura di casa. Un brutto incidente che ha reso necessaria, per l'attrice, un'operazione chirurgica. Il suo avvocato, Antonio Ingroia, aveva fatto sapere che l'intervento, durato circa un'ora e un quarto, era "perfettamente riuscito". La paziente è rimasta sotto osservazione per alcuni giorni. Non è la prima volta che la star 95enne finisce in ospedale per via di un incidente domestico: quattro anni fa fu presa in causa dal Sant'Eugenio di Roma e dimessa dopo un paio di giorni.